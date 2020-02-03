武漢肺炎重創台經濟發展？國發會：有影響、但往後的月份將有所彌補

▲國發會認為，這次的疫情對於台灣經濟來說有影響，不過可以透過今年後續的月份彌補回來。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／台北報導

武漢肺炎疫情仍繼續延燒，外界都在關心，疫情是否會重創台灣的經濟發展？對此，國發會表示，短期之內有一定的影響，不過大多可以在今年後續的月份來加以彌補回來。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，這次疫情對於台灣造成的影響有觀光旅遊、零售、餐飲、運輸等面向，且進一步地影響了商務、生產等活動，連帶金融市場都受到一定程度的衝擊。

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相較於2003年的SARS，這次的疫情對於全球經濟來說都有一定程度的影響，這是因為中國的影響力增加了不少；吳明蕙解釋，在2003年時，中國佔全球GDP的4%左右，時至今日，已經攀升到15%；現在中國已經成為消費大國、生產基地，其外溢對於台灣影響相比於SARS期間都來得明顯。

吳明蕙認為，這次的疫情對於觀光業衝擊較多，但並非是「陸客不來」影響大，因為陸方先前已對於陸客來台有人數限制，光是108年11月陸客來台占觀光客的比重僅有10%；這次的疫情，觀光相關產業要觀察的應是其他國家來台灣意願可能會降低。

不過，這次武漢肺炎對於台灣經濟只會造成短期衝擊，將會透過今年後期的月份來彌補。吳明蕙強調，大眾對於這次的疫情不需要太過悲觀，應該要正面來看待台灣景氣。