WHO執委會可能推「台灣參與案」　陳時中：已派次長到場爭取支持

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，各界也傳出讓台灣參與世界衛生組織（WHO）的聲音。目前世界衛生組織正在舉行攸關5月世界衛生大會（WHA）前的執行委員會，衛生福利部部長陳時中今（3）日表示，衛福部由次長何啟功率團前往，積極向友邦以及爭取理念相同國家支持，希望參與WHO相關會議，以即時獲得防疫資訊。

世衛組織定期於世界衛生大會(WHA)前舉辦執委會，處理WHA議程等相關事項，今年於2月3日於日內瓦召開，外交部先前已經表示，會透過友邦協助，爭取台灣參與WHO。衛福部證實已派員前往關注，陳時中表示，在任何有效時間、場合進行發言呼籲，都會有所影響，此次派出次長何啟功率團配合外交部，已經參與數場雙邊會議，對方也表達願意為我方發聲。

請繼續往下閱讀...

陳時中強調，參加WHO相關會議的重點在於「即時性」，特別是現在武漢肺炎防疫變化不是每天計，是每小時都在變化，當我們訊息一慢，反應也會慢一拍，但他也批評，WHO相關人員對整個防疫認識，有待商榷。

衛福部發言人王哲超表示，此行除爭處台灣可以參與WHA外，更希望支持台灣參與防疫武漢肺炎的技術會議，若接獲相關訊息衛福部將即時與國內公布。