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台指期跌144點但下影線近2百點　分析師：外資持續回補、11000～11500點震盪打底

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▲▼台指期２月３日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期2月3日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（3）日來了場上沖下洗的震撼教育！一開盤就重挫184點，來到11,285點，接了一路下探至11,152點，大跌317點，不過，買盤進場拉抬，終場以11,325點作收，下跌144點，與現貨相較，逆價差29.92點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，市場恐慌情緒紓緩，外資持續回補，回測下檔壓力尋求支撐，尋求反彈。

王榮旭表示，今天期指應該是醞釀反彈，外資連續兩天回補淨多單部位，進行多頭避險，且外資並沒有在這時候追空賣超，從這邊來看就有機會反彈回測11500點這個關卡是否能突破，因上周指數最高反彈到11567點，但收盤時，縮回至11468點，換言之，11500點這個關卡有點站不上去，所以這兩天就會觀察下檔是否會跌破11000點，根據以往經驗都是破11000點才成功，但技術上來說，以前的壓力會變成現在的支撐，短線上指數比較有可能會在11000-11500點之間震盪打底，尋求到比較穩定的支撐後，才會有明顯反彈。

請繼續往下閱讀...

王榮旭也說，倘若11000點沒有撐住的話，有可能繼續下跌，但讓大家最恐慌的大陸股市今天也已經開盤，後面大家比較擔憂的成分就會減緩，現在只剩下疫情，但根據以往經驗，疫情通常不會造成經濟長久的傷害，通常都是短期的傷害。再加上外資持續回補，不偏空持續做多，台指期短期間內就算沒有出現明顯反彈，就算要大跌也不太容易，除非出現利空消息。

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