武漢肺炎疫情延燒　美國再現人傳人病例

▲武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國昨夜新增2起武漢肺炎確診病例，患者是一對夫妻，這也是美國境內第2起人傳人病例。美國確診病例總數來到11例。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，一名來自加州聖貝尼托郡（San Benito County）的男子感染武漢肺炎，他最近曾到中國武漢市，研判是他傳染給妻子，他妻子沒去過中國。

夫妻兩人都是57歲，沒有住院但居家隔離。報導說，他們是美國第10和第11起確診病例。

加州衛生官員昨天下午宣布美國境內第9起確診病例。美國第一起人傳人病例是上週發生在伊利諾州，感染者也是一對夫妻。

截至目前，全美確診病例共計：加州6例、伊利諾州2例、麻薩諸塞、亞利桑那和華盛頓州各1例。

武漢肺炎迄今在中國累計死亡案例361起，累計確診病例1萬7205起；另有26國通報179起確診病例。（譯者：盧映孜／核稿：嚴思祺）

▲武漢肺炎疫情圖。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

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