印度敦促民眾暫勿前往中國　將隔離曾赴中國旅客

▲印度政府正在關注武漢肺炎疫情。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情持續，印度衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）發布了新的旅遊警示，敦促民眾不要前往中國。印度內閣次長在今天正式決定，1月15日起曾有赴中國旅行紀錄的任何人都可能被隔離觀察。印度航空也表示，將暫停部分前往中國的航班。根據印度官方統計，約有5萬印度國民住在中國，其中多數是醫學院學生。

目前，印度已確診2起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，其中一例是位於克勒拉省（Kerala）確診的一名在武漢大學就讀的印度學生。第二例是一位曾有赴中國旅行紀錄的患者，目前正在醫院隔離。

衛生與家庭福利部表示，從中國返回的人都必須格外注意，政府已為其設立了特殊聯絡管道，可以隨時呈報自己狀況。

印度政府今天開會，其中包括內閣次長，衛生家庭福利部及外交內政相關等單位代表，討論武漢肺炎疫情的應對與管控措施。這已是內閣次長就武漢肺炎疫情召開的第6次會議。

根據會議中提出的報告，截至目前，印度政府已對445個航班的5萬8658名旅客進行篩檢，衛生與家庭福利部已轉介隔離142名疑似症狀的旅客。