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19歲辣媽剖腹產　蠢醫竟「一刀劃進女嬰小臉」3cm傷口深見肉…她當場嚇哭！

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▲19歲年輕媽媽剖腹產，醫師竟劃破女嬰臉蛋。（圖／翻攝自VK@trevogznie_novosti）

▲19歲年輕媽媽剖腹產，醫師竟劃破女嬰臉蛋。（圖／翻攝自VK@trevogznie_novosti下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少懷孕的新手媽媽，在臨盆時都會相當猶豫要自然產或是剖腹，兩者利弊不同，對於媽媽的體質影響也有所不同，但俄羅斯的19歲年輕媽媽卡達區尼柯娃（Darya Kadochnikova）選擇了剖腹生下女兒，卻在醫護人員將孩子抱給她看時，當場嚇到崩潰大哭。

根據英國《每日郵報》報導，卡達區尼柯娃在準備生產前，醫師告訴她孩子胎位不正，因此建議可以剖腹生產，因此卡達區尼柯娃同意後即進行手術，並表示「我只希望女兒可以平安出生就好」。生產過程中，卡達區尼柯娃可以感受到自己被注射了麻醉劑，接著進行剖腹生產，原以為一切都會相當順利，母女能夠相見歡。

▲19歲年輕媽媽剖腹產，醫師竟劃破女嬰臉蛋。（圖／翻攝自VK@trevogznie_novosti）

▲小女嬰臉上傷口相當深。

卡達區尼柯娃在生產麻醉消退後，接生的護理人員將小女嬰抱給卡達區尼柯娃看，她卻發現女嬰的臉上竟然有一道長約3公分的傷口，而且相當接近眼睛，這讓剛晉升母親的她相當難過。但院方卻僅表示，「因為嬰兒在剖腹過程中，突然扭動，所以導致手術刀劃過女嬰的臉」。

卡達區尼柯娃難過的表示，自己沒有想到專業的醫院竟然也會出這樣的差錯，甚至這個孩子才剛出生而已。醫護人員事後替女嬰擦上藥水處理，讓卡達區尼柯娃的家人相當不滿，並表示，卡達區尼柯娃因為太難過而生病了。

▲19歲年輕媽媽剖腹產，醫師竟劃破女嬰臉蛋。（圖／翻攝自VK@trevogznie_novosti）

▲VK貼文。

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