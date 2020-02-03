英建築工地「挖出42具遺骸」！手綁背後超詭異　竟可追溯回5世紀初

More than 40 skeletons, reportedly with their hands tied behind their backs, have been found in shallow graves https://t.co/X8kgA3NoI1 — Sky News (@SkyNews) January 28, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國白金漢郡（Buckinghamshire）一處建築工地於12月時，發現了埋有42具屍體，最奇怪的是，多數屍體的雙手被綁在背後；相關單位在前往勘查過後認為，這些遺骸的歷史可以追溯到盎格魯-撒克遜（Anglo-Saxon）時代，身分很有可能是被絞死的罪犯，目前這些遺骸已經被當局移走，並帶回進行研究。

綜合外媒報導，這個建築工地原本為一處農田，預計將會被開發成一間養老院，建築公司Brio Retirement Living Holdings於去年12月時，就發現該處埋有42具遺骸，雖然申請了考古調查以作為獲得規劃許可的條件，但在經過調查之後，該公司卻未公開相關報告。

相關專家表示，除了遺骸之外，還挖掘出了少量的文物；當地區鎮議員羅賓（Robin Stuchbury）表示，這項發現對白金漢具有重大的意義，不應該被忽略，這些遺骸在12月被發現，他們的雙手都被綁在背後，說明了他們是某種囚犯，而骨骸的歷史可以追溯到盎格魯薩克遜時代，很有可能是當時鎮上被絞死的罪犯。

報導中指出，目前這些遺骸都已經被移走，原本的空地墳墓上留下了挖掘出來的空洞；白金漢郡考古局則表示，現在正在等待分析的結果，可能需要花上幾個月的時間。