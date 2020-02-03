　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

領導香港分行有成　李芳遠即日起接掌王道銀行總座

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王道銀行執行副總經理李芳遠。（圖／王道銀行提供）

▲王道銀行新任總經理李芳遠。（圖／王道銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行總經理楊錦裕日前正式退休，王道銀行今（3）日宣布，新任總經理於2月1日起由原王道銀行香港分行行長李芳遠接任。

王道銀行表示，楊錦裕自2012年加入王道銀行以來，不僅帶領王道銀行深耕企業金融業務，創下歷年授信餘額新高，更帶領王道銀行轉型為商業銀行，並於台灣證交所掛牌上市，對王道銀行貢獻良多。

請繼續往下閱讀...

王道銀行董事長駱錦明表示，楊錦裕於王道銀行任職7年多，期間帶領公司持續強化業務績效與擴大營運規模，打造堅強的財務體質，達成近年來多項重要里程碑，為王道銀行未來的發展奠定良好根基。

對於王道銀行前總經理楊錦裕退休，駱錦明指出，「我們深感不捨與感謝，並給予最深的祝福。」面對未來，他期許王道銀行在李芳遠總經理的帶領下，能持續拓展業務、提升營運績效，同時打造與員工、客戶、股東及社會共創多贏的永續企業。

至於新任的總經理李芳遠，擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士與清華大學動力機械工程學系學士等學歷，過去曾任王道銀行香港分行行長、匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行中國蘇州分行創行行長等職務，具備完善的國際觀及豐富的金融經驗。

李芳遠自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，帶領香港分行迅速拓展業務，除了積極推動跨境貿易人民幣結算業務，擴大跨境交易商機，也帶領香港分行主辦多起聯貸案及深耕港資企業，在其擔任行長的7年期間，王道銀行香港分行的稅前淨利成長超過5倍，成為王道銀行重要的獲利引擎。

ET快訊
快訊／全台大專院校延至3/2開學　教育部：行事曆仍需排滿18
高壓電擊畫面曝！男爬區間車頂炸火光　下體燒到焦黑
剛說口罩沒了「2秒後變出一包賣別人」！店員2字解釋…他怒喊檢
億萬「陽光屋」等嘸新主人　打6折求售！豪華內裝曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

武漢肺炎疫情延燒　公發公司1月營運情形申報期限延至15日

領導香港分行有成　李芳遠即日起接掌王道銀行總座

勞動基金局：不讓退休金受武漢肺炎影響　絕對沒有護盤

受武漢疫情拖累！人民幣匯價創1個月來新低　換新台幣5萬多賺超過3千元

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

武漢肺炎疫情若延燒至第2季　瑞銀估大陸今年GDP難保5

三星集團會長李健熙去年領到119億元股利　李氏家族近十年從三星電子入袋股利500億

台股收盤下跌140點！電子三雄跌逾1%　台股失守11,400點

防疫照顧假能領薪？人力銀行直言「不容易」　參考家庭照顧假調查...僅3成8企業願給薪

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

武漢肺炎疫情延燒　公發公司1月營運情形申報期限延至15日

領導香港分行有成　李芳遠即日起接掌王道銀行總座

勞動基金局：不讓退休金受武漢肺炎影響　絕對沒有護盤

受武漢疫情拖累！人民幣匯價創1個月來新低　換新台幣5萬多賺超過3千元

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

武漢肺炎疫情若延燒至第2季　瑞銀估大陸今年GDP難保5

三星集團會長李健熙去年領到119億元股利　李氏家族近十年從三星電子入袋股利500億

台股收盤下跌140點！電子三雄跌逾1%　台股失守11,400點

防疫照顧假能領薪？人力銀行直言「不容易」　參考家庭照顧假調查...僅3成8企業願給薪

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

超級盃／未婚妻翹臀珍鋼管舞性感破表　A-Rod台下嗨爆超甜蜜

快訊／達共識！全台大專院校延至3/2開學　教育部：行事曆仍需排滿18週

阿公自製肉丸疼貓孫！　5個月變「渾圓瓦斯桶」嚇壞爸

19歲辣媽剖腹產　蠢醫竟「一刀劃進女嬰小臉」3cm傷口深見肉…她當場嚇哭！

中職／味全龍春訓戴口罩合照　進入球場及宿舍要量額溫

排2公里搶「1片2元口罩」！大量貨遇禁出令　彰化佛心業者釋1萬盒

蔡瑞雪剪短瀏海「染藍綠色」換新髮型！　網友看傻：第一秒看到以為是MOMO

英國脫歐非一刀兩斷 　未來仍後會有期

第一次見中途小浪貓　喵總裁「擁入懷裡」霸道逼視：我養牠！

各國撤僑「隔離地點」…法國住濱海度假村、澳洲送到移民拘留島

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

財經熱門新聞

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

即／大樂透6槓龜　18家開獎商店看這

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

口罩短缺有苦衷！經濟部公布週六日僅徵購456萬片　因勞工得休假

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

即／2.6億大樂透、春節大紅包開獎

陸股大逃殺　法人：可逢低撿便宜

「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

台股早盤大跌逾300點！陸股開市引發不安　台股跌破11200點

防疫消毒自己來！台糖教你自製消毒用酒精抗肺炎病毒

更多熱門

相關新聞

香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」

香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」

武漢肺炎持續延燒，香港確診病患已有15宗。香港醫護人員要求政府全面封關，「醫管局員工陣線」今（3）日開始發起罷工，截至中午12時為止，已有2400人參與罷工並簽到，許多會員還在排隊簽到。

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

爬山見草叢在動　走近竟是寵物鼠

爬山見草叢在動　走近竟是寵物鼠

港大團隊推算武漢「超過7.5萬人染病」　

港大團隊推算武漢「超過7.5萬人染病」　

虛實整合！王道銀行桃園分行開幕

虛實整合！王道銀行桃園分行開幕

關鍵字：

王道銀行總經理李芳遠駱錦明香港行長分行

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面