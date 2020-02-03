領導香港分行有成　李芳遠即日起接掌王道銀行總座

▲王道銀行新任總經理李芳遠。（圖／王道銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行總經理楊錦裕日前正式退休，王道銀行今（3）日宣布，新任總經理於2月1日起由原王道銀行香港分行行長李芳遠接任。

王道銀行表示，楊錦裕自2012年加入王道銀行以來，不僅帶領王道銀行深耕企業金融業務，創下歷年授信餘額新高，更帶領王道銀行轉型為商業銀行，並於台灣證交所掛牌上市，對王道銀行貢獻良多。

請繼續往下閱讀...

王道銀行董事長駱錦明表示，楊錦裕於王道銀行任職7年多，期間帶領公司持續強化業務績效與擴大營運規模，打造堅強的財務體質，達成近年來多項重要里程碑，為王道銀行未來的發展奠定良好根基。

對於王道銀行前總經理楊錦裕退休，駱錦明指出，「我們深感不捨與感謝，並給予最深的祝福。」面對未來，他期許王道銀行在李芳遠總經理的帶領下，能持續拓展業務、提升營運績效，同時打造與員工、客戶、股東及社會共創多贏的永續企業。

至於新任的總經理李芳遠，擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士與清華大學動力機械工程學系學士等學歷，過去曾任王道銀行香港分行行長、匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行中國蘇州分行創行行長等職務，具備完善的國際觀及豐富的金融經驗。

李芳遠自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，帶領香港分行迅速拓展業務，除了積極推動跨境貿易人民幣結算業務，擴大跨境交易商機，也帶領香港分行主辦多起聯貸案及深耕港資企業，在其擔任行長的7年期間，王道銀行香港分行的稅前淨利成長超過5倍，成為王道銀行重要的獲利引擎。