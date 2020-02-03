勞動基金局：不讓退休金受武漢肺炎影響　絕對沒有護盤

▲ 勞動部長許銘春（中）、勞動基金運用局長蔡豐清（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（3）日公布108年勞動基金最新績效，勞動基金2019年收益數達4,735億元，收益率11.81％；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，獲利2,670.1億元，收益率11.45%，創下歷史新紀錄。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，整體而言，雖然新的一年開始就出現中東等地緣政治衝突，但美中貿易談判漸入佳境，AI、5G 等科技新趨勢續航力增溫，加上各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家陸續推出擴張財政政策，對企業獲利及金融市場具一定支撐力道，全球經濟可望溫和復甦，但金融市場已處相對高點。

請繼續往下閱讀...

勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

另外，針對武漢肺炎是否影響，劉麗茹則回應，由於目前全球股市位於高檔，因此只要有稍微一點點波動，就有相當容易受到影響，但坦白說，這次在年初就出現這個事件，總比在年底出現好，她也舉例，107年12月就曾出現過全球股、債市下跌影響，基金短期操作難度提高，讓整年的收益付之一炬，這次武漢肺炎發生在1月份，也剛好可以讓投資人可以提前在多方布局進行避險的動作。

最後，劉麗茹也強調，勞動基金運用局會做好投資的「本業工作」，絕對不會投機，她也再三強調，絕對沒有護盤，但一定會看準時機進場投資。