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受武漢疫情拖累！人民幣匯價創1個月來新低　換新台幣5萬多賺超過3千元

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▲▼人民幣。（圖／路透）

▲ 人民幣匯價創1個月新低。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

大陸受到武漢疫情影響，不僅陸股開市下殺，連在岸、離岸人民幣匯率也都貶破7元大關。根據台銀今（3）日下午牌告的現金賣出匯價，人民幣來到了4.381元，創下1個月來新低；如果想要換新台幣5萬元，相較去年四月匯價，如今可以多拿722元人民幣，等於多賺到超過新台幣3千元。

根據新浪財經報導，人民幣因受疫情以及全球避險情緒攀升影響，市場普遍認為人民幣將暫時面臨下行壓力，但人行也將有所行動減少市場羊群效應；而也有不少機構認為，人民幣走勢先前有高估跡象，因此有拉回調整的必要，預期人民幣走勢仍將穩中有序。

請繼續往下閱讀...

今日人民幣中間價為6.9249元兌1美元；截至下午2點53分，離岸人民幣目前來到7.0191元、在岸人民幣則是7.0212元，雙雙貶破7元關卡。

另一方面，根據台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，人民幣來到4.381元，是1月6日（匯價4.4378元）、近一個月來的新低價位。

若以兌換新台幣5萬元來看，今天可換到1萬1,413元人民幣，相較去年4月17日的高點匯價4.677元來說，當時只能換到1萬691元人民幣，就足足相差722元人民幣，等於多賺到超過新台幣3千元。

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