全員逃走中！英國480名武漢入境旅客失蹤　南韓65人下落不明

▲英國有480名自武漢入境的外籍人士下落不明。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎病毒蔓延全球，許多國家接連對來自中國的遊客實施入境管制，不過南韓和英國卻傳出，有來自武漢的遊客抵達該國後失蹤；南韓共有65名從武漢入境的外籍人士下落不明，英國則在尋找多達480名「全員逃走」的武漢入境人士。

綜合外媒報導，英國政府從9天前開始追蹤1561名從武漢入境的旅客，不過至今仍有480人下落不明。另外，英國第二班撤僑班機也剛返國，英國外交大臣拉布表示，隔離措施比照第一波的83人，機上11人將前往阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital），接受2周隔離。目前英國確診人數為2例，皆來自同個家庭。

《韓聯社》報導指出，上月13至25日從武漢訪問首爾的205名外國人中，有65人下落不明，目前首爾市政府正和外交部、法務部、出入境管理事務所合作，確認該65人是否已經出境，警察廳也正協助追蹤。目前南韓全國確診病例累積達到15例。

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