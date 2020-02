冷血男偷走阿姨心愛獒犬　「電鋸分屍切半」警只找回殘缺遺體

▲男子虐死阿姨愛犬後,竟然用電鋸分屍。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名冷血男子偷走阿姨的愛犬,不但殘忍毆打、用刀刺殺後,為了方便埋屍還用電鋸切成兩半,導致警方最後只能找到半個遺體,殘忍惡行令人髮指,日前被控虐待動物重罪以及竊盜動物等罪。

威爾遜郡(Wilson County)警方表示,一名女子報案,懷疑23歲姪子布盧克(Jonathan Bulluck Jr.)1月24日晚間到她家作客時,偷走了所養的2歲獒犬泰格(Tigger),並且殘忍殺死對方。

警方接到報案後立即搜尋,隔日果然在羅賓斯路(Robbins Road)附近一處淺坑中找到泰格半個遺體,初步調查顯示,布盧克把狗狗毆打到失去知覺後,用刀刺死對方,又挖了一個淺坑想要埋屍,由於遺體無法完全塞進去就用電鋸分屍。

警長伍德亞德(Calvin Woodard)表示,「這是我所聽過最惡劣的虐待動物案件,這條狗所遭受的痛苦,就像是恐怖電影中所發生的事,整起事件令人髮指,希望受害家屬能早日獲得平靜與安慰。」

North Carolina man used chainsaw to cut aunt's dog in half: sheriff https://t.co/Or2NoOfDVE pic.twitter.com/dgcWIdhBwS