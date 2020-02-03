「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

▲武漢肺炎疫情持續延燒，造成全球口罩搶購熱潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

防範武漢肺炎疫情，引發口罩排隊搶購熱潮，對於坊間「一罩難求」情況，經濟部今（3）日表示，跨部會正在討論開放實名制領取的做法，最終定案將由衛福部中央流行疫情指揮中心拍板。

武漢肺炎疫情持續延燒，造成口罩需求量大增，國民黨團今天向政府喊話，要求改進國內口罩統一分配調控與資訊公開情形，呼籲政府儘快使用實名制，讓民眾憑健保卡或身分證等證明文件領取口罩。

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經濟部表示，目前已經有不少製造商，採取全天候輪班生產的方式製造口罩，但還有一些廠商需要協助。有關後續加班的人力缺口，以及全天候輪班生產所需的新增人力，經濟部將會協助動員後備軍人來幫忙。

經濟部表示，周末兩天徵購口罩陸續到貨，是用以下方式分配：一、2月1日物流到工廠收到267萬片口罩，其中72萬片供指揮中心防疫使用，195萬片提供超商與藥局等通路販售。

二、2月2日物流到工廠收到156萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的33萬片，共有189萬片口罩。其中58萬片供指揮中心防疫使用，131萬片提供超商與藥局等通路販售。

另外，本月政府斥資2億佈建的 62條口罩產線將陸續上線，國內產能可望逐步提高，以因應國人防疫需求；官員指出，政府對口罩生產的原料亦有掌握，從PP聚丙烯（不織布原料）、到口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏，國內都有生產，經濟部將隨時注意原物料的供應情況。