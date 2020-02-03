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武漢肺炎疫情若延燒至第2季　瑞銀估大陸今年GDP難保5

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▲▼2020/01/23，武警在武漢漢口車站前站崗。（圖／路透）

▲因應武漢肺炎疫情衝擊，瑞銀下調對大陸2020年經濟成長率預測。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀（UBS）今（3）日發布最新經濟預測，在武漢肺炎疫情延燒下，下調大陸2020年經濟成長率至5.4%，不過若是疫情持續升高至第2季，全年經濟成長率恐難保5，至於人民幣兌美元匯率到年底前則維持7元不變。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤表示，受到武漢肺炎疫情爆發影響，將下修大陸今年經濟成長預測，上次預估值為6%；若疫情在第1季得以控制、不再新增病例的情況下，預計第1季GDP可能會放緩至3.8%，但之後隨著經濟活動恢復常態、再加上政策支持，經濟成長率有望在第2至4季反彈。在此情形下，將2020全年大陸經濟成長率下調至5.4%。

請繼續往下閱讀...

不過，汪濤指出，如果疫情持續延燒至第二季，2020年大陸經濟成長率可能會降到5%以下，主要是消費零售業會受到明顯衝擊，預計第1季至少放緩5個百分點，至於固定資產投資和房地產活動受到的衝擊應該較小，但仍大於SARS時期。

此外，儘管每年的1、2月經濟活動通常較為平淡，但這次疫情期間實施交通管制和企業延遲復工的地區要多於SARS時期，可能造成部分工業生產和出口活動推遲或減弱。

汪濤認為，政府有可能進一步採取放鬆政策來穩住經濟成長，但考慮到目前宏觀杠杆率要比SARS時期高得多、大陸多年來已開展大規模的基礎設施建設，同時政府依然擔心房地產泡沫，因此目前的政策空間和SARS時期相比，可能較為有限。

汪濤預估，政府仍會祭出財政政策，加強支援力度，讓受影響企業減稅降費（特別是小微企業），對受疫情影響的居民和地區提供定向支援，並進一步加碼基建投資，因此推估央行會增加流動性投放，今年至少再降准100個基點，下調中期借貸便利（MLF）利率15至20個基點，對影子信貸的管控也可能會小幅放鬆。

至於人民幣預測部分，汪濤則維持2020年底人民幣對美元匯率為7元的預測不變，儘管大陸整體經濟成長率放緩、投資者信心走弱、貨幣信貸政策進一步寬鬆，可能會給人民幣匯率帶來貶值壓力，但在大陸承諾保持人民幣匯率穩定、經常帳戶順差下，可望對匯率提供一定支撐。

汪濤表示，這次疫情衝擊應是一次性的，隨著經濟活動恢復常態，預計2021年大陸經濟成長率將反彈至6%。此外，儘管消費受到此次疫情的衝擊較大，但大陸經濟再平衡、服務業占整體經濟比重逐步上升、科技升級等長期趨勢不會改變。

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