新進展！義大利病毒研究中心「首分離新型冠狀病毒」　助釐清真正傳染管道

▲義大利首度分離新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新型冠狀病毒（武漢肺炎）尚未有確切解藥，世界各國的醫學、病毒研究機構，正致力於研發出相關疫苗、藥品，日前澳洲宣布複製出新型冠狀病毒，如今義大利Lazzaro Spallanzani國家傳染病研究所再宣布，已經將採集到的新型冠狀病毒分離，這將會有助於確定病毒的傳染管道，更讓研發疫苗進度再加快。

根據《Риа Новости》報導，義大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）日前宣布Lazzaro Spallanzani國家傳染病研究所成功將新型冠狀病毒分離，這會讓研究出現大幅度的進展，尤其可以更了解究竟是透過何種管道傳播，「這項成果將為國際社會帶來很有益的幫助。」

所長伊普波利托（Giuseppe Ippolito）表示，上月31日兩名研究員成功分離出病毒，而檢體是從兩名在羅馬隔離住院的確診中國遊客身上中取得，「分離病毒後可以更加清楚，傳染管道跟疫苗的研發方向」。

目前截至2月2日，義大利的2名確診病患為來自中國的遊客，且為一對夫妻，目前在羅馬受到治療。義大利已暫停所以中國往來義大利的航班，希望可以降低感染可能。

Lazzaro Spallanzani國家傳染病研究所，義大利羅馬市的一家傳染病醫院。為義大利國家伊波拉病毒病參考中心。該研究所以18世紀義大利生物學家Lazzaro Spallanzani的名字命名。