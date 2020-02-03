防疫照顧假能領薪？人力銀行直言「不容易」　參考家庭照顧假調查...僅3成8企業願給薪

▲防疫照顧假事業單位願意給薪？人力銀行僅3成8願意。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

「防疫視同作戰！」勞動部指出，因應延後兩週開學，若勞工朋友有照顧12歲以下學童需求，可以請「防疫照顧假」，並要求雇主不能不准假，目前最多為兩個星期，也不得影響出缺勤、考績，只是是否給薪，「全依公司規定」。yes123求職網發言人楊宗斌預估，能得到有薪防疫照顧假，恐怕不太容易。

因為根據yes123求職網，去年四月就針對「家庭照顧假」的調查，若以「資方」態度來看，合計有38.5%的企業「願意支付薪水」，其中32.2%「願意支付半薪」；6.3%「願意支付全薪」。代表剩下61.5%的企業認為，「維持無薪即可」。

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楊宗斌表示，想請「防疫照顧假」的勞工，若擔心薪資減少問題，可能改採「全薪」特休假或「半薪」病假因應；不然就是衡量送安親或托育機構的花費成本。

對企業而言，除了擔心職場防疫，與照顧假帶來的人力吃緊問題，像是外銷導向業者，對岸產線何時復工，以及台幹上工狀況，短期將影響到首季業績；對內需導向業者來說，則開始擔心民眾外出消費情況，不過反倒使「外送員」職缺，出現增加的可能性。

此外，台灣勞工陣線秘書長孫友聯則表示，儘管這會造成很多不便，像是家長們不敢請、雇主也有人力調度的問題，但防疫是大家的事，呼籲雇主從善如流，大家一起來配合，在這樣一個特殊的防疫需求之下，這些不方便都是社會彼此之間要去配合的，未來針對特殊防疫或一般防疫，是不是要在實體法有更嚴謹規定是要去面對的。

但對於這次勞動部的積極反應作法，孫友聯則是表達肯定，由於這次疫情非同小可，的確有擴大可能，個人會選擇相信中央流行疫情指揮中心的判斷。