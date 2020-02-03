台股收盤下跌140點！電子三雄跌逾1%　台股失守11,400點

▲ 台股今日早盤一度下跌超過300點。（圖／記者湯興漢攝）



記者李瑞瑾／台北報導

台股今（3）日開盤即重挫逾百點，早盤一度下跌超過300點、跌破11,200點。但陸股開市之後，台股跌勢緩步收斂，並接連收復半年線與11,300點。終場收在11,354點、下跌140點或1.22%，成交量1801.68億元。

電子三雄中，台積電（2330）以315元作收、下跌1.56%；鴻海（2317）收在82.2元、下跌1.2%；股王大立光（3008）以4700元作收、下跌2.19%。

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今日盤面上仍以防疫概念股表現強勢，如不織布、清潔用品以及醫療器材等；另外面板族群因陸廠出現斷鏈，導致面板價格明顯回升，面板雙虎友達、群創，今日表現都比大盤明顯強勢。至於弱勢族群像是觀光、航運股，因是受到疫情重大衝擊的市場，表現偏弱。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，今天台股走弱主要是美股上週五重挫、加上陸股今天開市導致亞股普遍受壓，台股在開低之後相較其他亞股表現明顯弱勢，但陸股開市之後台股並沒有持續破底，整體亞股也陸續收腳，讓加權指數留了下影線。

對於政府不斷出來信心喊話，指出台股基本面仍佳，蔡明翰認為，整體架構看，政府說法沒錯，但這是比較中長線的看法。他指出，今年像是5G、手機等相關族群，業績表現都算強勢，企業獲利有機會能帶動台股往上，但短線無法避免弱勢拉回、整理的狀況。

蔡明翰指出，台股在半年線附近獲得支撐，但目前疫情只有利空沒有利多，預期國際股市都還是會維持走跌格局，不過在短線重挫後跌勢會趨緩。價還是在，因此短線觀察指標就來到量的部分，量若無法有效萎縮到月均量之下，代表市場賣壓沉重。

另外，排除疫情，本周還有很多美國重量級企業財報，整體財報基本面偏向樂觀正向，但目前疫情凌駕基本面，使其他利多無法有效發酵。後續還是要到疫情擴散趨緩，才有機會回到基本面做觀察，相關個股也才有比較好的表現機會。短線操作還是要保守應對，中長線因基本面還是比較正向，建議投資人操作要等到後續量能縮到月均量左右之後，再做中長線布局。