防疫照顧假怎麼請？　勞動部：學生證、戶口名簿即可

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，高中職（含）以下學校開學日延後2週。勞動部指出，因應延後兩周開學，若勞工朋友有照顧12歲以下學童需求，可以請「防疫照顧假」，且雇主不能不准假，也不可視為缺勤扣全勤獎金。至於「防疫照顧假」則是自2月11日至2月24日這段期間，若有需求的家長可向雇主提出申請。

勞動部指出，這是因應這次武漢肺炎而增加出來的「防疫照顧假」，是由中央流行疫情指揮中心所下的行政命令，為了降低在校園內的傳播機率，決定「延長寒假、縮短暑假」，但為避免12歲以下學童無人照顧，因此家中有國小（含）以下的學童家長，可向雇主申請防疫照顧假；與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

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勞動部說，防疫照顧假是為了防疫而衍生出來的假別，希望勞資雙都可以體諒，如果公司願意釋出更多福利照顧員工，就有可能會願意給付薪資；但也有部分公司是微型企業，在人力調度上自行吸收了，勞方也應互體互諒。

對於該如何證明家中有12歲以下學童必須申請「防疫照顧假」？對此，勞動部回應，希望各企業人資單位能夠多一份體諒，像是戶口名簿、學生證等皆可，希望企業接受不拘形式證明。

另外，在2月11日至2月24日期間，夫妻雙方可依各自的工作安排，進行協調輪流休假照顧小孩，建議事業單位應以「相信員工」的態度來面對，勞方也不要濫用防疫照顧假的權利，勞資雙方一起度過這段防疫關鍵期。

