　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

防疫照顧假怎麼請？　勞動部：學生證、戶口名簿即可

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，高中職（含）以下學校開學日延後2週。勞動部指出，因應延後兩周開學，若勞工朋友有照顧12歲以下學童需求，可以請「防疫照顧假」，且雇主不能不准假，也不可視為缺勤扣全勤獎金。至於「防疫照顧假」則是自2月11日至2月24日這段期間，若有需求的家長可向雇主提出申請。

勞動部指出，這是因應這次武漢肺炎而增加出來的「防疫照顧假」，是由中央流行疫情指揮中心所下的行政命令，為了降低在校園內的傳播機率，決定「延長寒假、縮短暑假」，但為避免12歲以下學童無人照顧，因此家中有國小（含）以下的學童家長，可向雇主申請防疫照顧假；與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

請繼續往下閱讀...

勞動部說，防疫照顧假是為了防疫而衍生出來的假別，希望勞資雙都可以體諒，如果公司願意釋出更多福利照顧員工，就有可能會願意給付薪資；但也有部分公司是微型企業，在人力調度上自行吸收了，勞方也應互體互諒。

對於該如何證明家中有12歲以下學童必須申請「防疫照顧假」？對此，勞動部回應，希望各企業人資單位能夠多一份體諒，像是戶口名簿、學生證等皆可，希望企業接受不拘形式證明。

另外，在2月11日至2月24日期間，夫妻雙方可依各自的工作安排，進行協調輪流休假照顧小孩，建議事業單位應以「相信員工」的態度來面對，勞方也不要濫用防疫照顧假的權利，勞資雙方一起度過這段防疫關鍵期。
 

ET快訊
剛開航就遇武漢肺炎　星宇宣布2/8-3/28澳門航班全部取消
從沒去過武漢也染病！深圳年輕外送員確診「發病前一直在送餐」
深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份
防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

防疫照顧假怎麼請？　勞動部：學生證、戶口名簿即可

家長崩潰！台積電附設幼稚園跟進教部政策　延後至2/25開學

國際原油連跌四周　但原油期市今天已止跌反彈

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

陸股大逃殺！超過3000檔個股跌停　法人：資金默默卡位、可逢低撿便宜

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

北富銀、台新銀啟動防疫3大機制　提供卡費、房貸緩繳服務

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

不只口罩「元宵燈籠」也要顧　經濟部出八招教你挑好提燈保平安

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

防疫照顧假怎麼請？　勞動部：學生證、戶口名簿即可

家長崩潰！台積電附設幼稚園跟進教部政策　延後至2/25開學

國際原油連跌四周　但原油期市今天已止跌反彈

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

陸股大逃殺！超過3000檔個股跌停　法人：資金默默卡位、可逢低撿便宜

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

北富銀、台新銀啟動防疫3大機制　提供卡費、房貸緩繳服務

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

不只口罩「元宵燈籠」也要顧　經濟部出八招教你挑好提燈保平安

「說溜嘴就認錯反省」　苗博雅轟柯文哲：公開透明不是遮羞布

身障停車證擺右邊！他不小心開錯單…BMW車主囂張嗆：你沒眼睛嗎？

唇妝不NG 3大要點！資深彩妝師揭秘：護唇膏一定要提前塗

澳門防疫新規定　所有巴士乘客必須戴口罩

全球第2座！走進魔法世界　「東京哈利波特影城」2023年開幕

妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

醉男皮夾忘在小黃車上報失竊　嫌警動作慢「鐵椅砸警車」

「5百萬夠嗎」黃捷收冥紙+恐嚇信！　將保留證據提告

陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

財經熱門新聞

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

即／大樂透6槓龜　18家開獎商店看這

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

口罩短缺有苦衷！經濟部公布週六日僅徵購456萬片　因勞工得休假

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

即／2.6億大樂透、春節大紅包開獎

刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

陸股大逃殺　法人：可逢低撿便宜

台股早盤大跌逾300點！陸股開市引發不安　台股跌破11200點

防疫照顧假可否扣薪？勞長視公司規定引撻伐

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

更多熱門

相關新聞

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

勞動部勞動基金運用局今（3）日公布108年勞動基金最新績效，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，2019年全年收益數獲利達2,670.1億元，收益率11.45%，目前所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，以目前收益數來看，每名勞工平均可分配到2萬2,685元。

單親媽掛急診！前夫顧兒怒「快回來換尿布」

單親媽掛急診！前夫顧兒怒「快回來換尿布」

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

防疫照顧假懶人包！　7大Q＆A一次看

防疫照顧假懶人包！　7大Q＆A一次看

全教產：應給家長「有薪」防疫照顧假

全教產：應給家長「有薪」防疫照顧假

關鍵字：

防疫照顧假家長勞動部勞工

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

開學延期　老師：3月再開學較好

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面