　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三星集團會長李健熙去年領到119億元股利　李氏家族近十年從三星電子入袋股利500億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三星在印度的手機廠蓋在諾伊達工業區，占地35英畝。（圖／達志影像／美聯社）

▲三星電子是世界最大的記憶體晶片商。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

三星電子是世界最大的記憶體晶片、手機製造商。據外媒報導，2019年三星集團會長李健熙獲得的股利高達3.92億美元（約新台幣119億元），根據韓國CXO研究所（Korea CXO Institute）的統計，其中約有2.96億美元（約新台幣89.8億元）來自三星電子。

李健熙現年78歲，擁有三星電子4.18％的股份，包括2.49億股普通股、近62萬股優先股。去年三星電子決定以普通股每股1416韓元、優先股每股1417韓元的方式支付現金股息。

請繼續往下閱讀...

另外，李健熙的兒子、三星集團新掌權者李在鎔，將會從三星電子獲得股利595億韓元（約新台幣15.26億元）；李健熙的妻子洪羅喜將會獲得766億韓元（約新台幣19.64億元）。在過去的10年裡，李氏家族總計從三星電子獲得高達2.02兆韓元（約新台幣500億元）的股利。

去年韓國國家退休基金也從三星獲得8865億韓元（約新台幣227.3億元）的股息，在股東中排第一。

三星集團還有許多外國投資者，在這些投資者中，美國貝萊德基金顧問公司（BlackRock Fund Advisors）獲得的股息最多，將從三星電子拿到股息4253億韓元（約新台幣109億元）。

去年三星電子總派息約為9.62兆韓元（約新台幣2500億元），截止2019年底，境外投資者擁有三星電子約57％的股份，去年領得股利約5.48兆韓元（約新台幣1400億元）。
 

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

半導體市況低迷　三星Q4淨利遽減38%
小摩看好2020年亞洲股市　韓國、印度市場將帶來「意外驚喜」
三星擬在大陸西安加碼投資2438億元　擴建NAND Flash 快閃記憶體工廠！

ET快訊
快訊／台鐵21歲旅客疑爬區間車頂　遭高壓電擊搶救中
躲超商角落…白髮父幫女兒分裝6元口罩　她目睹嘆：饒了人家吧！
搭巴士2小時、坐電梯被鄰居感染　疾控中心透露「真實細節」
小嫻「不和張勛傑交往」　鬆口談真正原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

武漢肺炎疫情若延燒至第2季　瑞銀估大陸今年GDP難保5

三星集團會長李健熙去年領到119億元股利　李氏家族近十年從三星電子入袋股利500億

台股收盤下跌140點！電子三雄跌逾1%　台股失守11,400點

防疫照顧假能領薪？人力銀行直言「不容易」　參考家庭照顧假調查...僅3成8企業願給薪

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

防疫照顧假怎麼請？　勞動部：學生證、戶口名簿即可

家長崩潰！台積電附設幼稚園跟進教部政策　延後至2/25開學

國際原油連跌四周　但原油期市今天已止跌反彈

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

武漢肺炎疫情若延燒至第2季　瑞銀估大陸今年GDP難保5

三星集團會長李健熙去年領到119億元股利　李氏家族近十年從三星電子入袋股利500億

台股收盤下跌140點！電子三雄跌逾1%　台股失守11,400點

防疫照顧假能領薪？人力銀行直言「不容易」　參考家庭照顧假調查...僅3成8企業願給薪

武漢肺炎疫情延燒　航運界聯合春節團拜活動取消

防疫照顧假怎麼請？　勞動部：學生證、戶口名簿即可

家長崩潰！台積電附設幼稚園跟進教部政策　延後至2/25開學

國際原油連跌四周　但原油期市今天已止跌反彈

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

Lisa露亞洲最美臉蛋演繹奶茶色風衣　粉絲狂讚：連在雨中都好正

武漢肺炎防疫　中職參考SARS防制措施

周興哲羞認12歲初戀...「霸氣強吻」過程曝光：有小鹿亂撞的Fu！

吳淑敏國中扛600萬債　「家裡得靠妳」咬牙硬撐⋯多年後被爸告棄養

職場生存打通關必備閒聊技能　5招技巧教你贏得同事好感

武漢肺炎影響Apple春季發表會？達人推測：應會照常舉辦

香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」　護士：不封關只會犧牲生命

張洛偍交良民證「想跑Uber外送」　邱偲琹爆料：他車子很髒！

張誠／談雄三飛彈增程的意義

桃園竹圍漁港膠筏竄火苗　海巡消防滅火速搶救

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

財經熱門新聞

防疫照顧假到底給不給薪？　勞動部一次說清楚

哈日族心痛！日圓匯價創一個半月新高　換新台幣5萬少吃5碗拉麵

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

即／大樂透6槓龜　18家開獎商店看這

口罩短缺有苦衷！經濟部公布週六日僅徵購456萬片　因勞工得休假

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

即／2.6億大樂透、春節大紅包開獎

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

「防疫照顧假」怎麼請帶你一次看

陸股大逃殺　法人：可逢低撿便宜

台股早盤大跌逾300點！陸股開市引發不安　台股跌破11200點

防疫照顧假可否扣薪？勞長視公司規定引撻伐

更多熱門

相關新聞

外媒：Galaxy S20最快3/6正式上市

外媒：Galaxy S20最快3/6正式上市

眾所皆知，三星電子將在美國舊金山時間2/11早上11點（台灣時間2/12凌晨3點）舉辦下一款S系列新機發表會；不過依照慣例，新機發表不代表消費者當下就可購買最新機款，那麼究竟何時可以正式入手呢？有外媒就指出，S20系列目前的預計發貨日期是3/6，跟發表會差了一個月。

Note10+奪下2019年度風雲機冠軍

Note10+奪下2019年度風雲機冠軍

三星A系列再添生力軍

三星A系列再添生力軍

三星在台首辦5G大師講堂

三星在台首辦5G大師講堂

三星狂歡「雙11」連5天限時限量　手機、智慧錶、平板只要1,111元

三星狂歡「雙11」連5天限時限量　手機、智慧錶、平板只要1,111元

關鍵字：

三星電子李健熙李在鎔

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

開學延期　老師：3月再開學較好

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面