三星集團會長李健熙去年領到119億元股利　李氏家族近十年從三星電子入袋股利500億

▲三星電子是世界最大的記憶體晶片商。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

三星電子是世界最大的記憶體晶片、手機製造商。據外媒報導，2019年三星集團會長李健熙獲得的股利高達3.92億美元（約新台幣119億元），根據韓國CXO研究所（Korea CXO Institute）的統計，其中約有2.96億美元（約新台幣89.8億元）來自三星電子。

李健熙現年78歲，擁有三星電子4.18％的股份，包括2.49億股普通股、近62萬股優先股。去年三星電子決定以普通股每股1416韓元、優先股每股1417韓元的方式支付現金股息。

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另外，李健熙的兒子、三星集團新掌權者李在鎔，將會從三星電子獲得股利595億韓元（約新台幣15.26億元）；李健熙的妻子洪羅喜將會獲得766億韓元（約新台幣19.64億元）。在過去的10年裡，李氏家族總計從三星電子獲得高達2.02兆韓元（約新台幣500億元）的股利。

去年韓國國家退休基金也從三星獲得8865億韓元（約新台幣227.3億元）的股息，在股東中排第一。

三星集團還有許多外國投資者，在這些投資者中，美國貝萊德基金顧問公司（BlackRock Fund Advisors）獲得的股息最多，將從三星電子拿到股息4253億韓元（約新台幣109億元）。

去年三星電子總派息約為9.62兆韓元（約新台幣2500億元），截止2019年底，境外投資者擁有三星電子約57％的股份，去年領得股利約5.48兆韓元（約新台幣1400億元）。



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