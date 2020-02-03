各國撤僑「隔離地點」…法國住濱海度假村、澳洲送到移民拘留島

▲武漢肺炎疫情爆發，各國紛紛撤僑，但隔離地點也成難題。圖為英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情爆發，各國紛紛撤僑以後，隔離觀察的地點也成為一大難題。法國將公民安置在濱海小鎮卡里勒魯埃（Carry-le-Rouet），地處偏遠海灣，內部各種設施齊全，彷彿「度假村」一般。澳洲政府將僑胞送往距離本島2300公里、設有移民拘留中心的聖誕島（Christmas Island），被質疑醫療資源是否充足。此外，也有許多國家選擇指定旅館、醫院或者軍事基地等等。

179名法國僑胞1日被安置在濱海小鎮卡里勒魯埃，隔離中心坐落在市中心3公里之外的偏遠海灣，附近有松木林環繞，由憲兵隊巡邏守護唯一出入口。他們每天測量兩次體溫，由護理師檢測是否出現症狀，如果沒有大礙，只要戴著口罩，就能自由活動。

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《法新社》（AFP）報導，僑胞目前沒有人出現症狀，大家在隔離中心裡享用內部設施，有人悠哉地散步、在戶外讀書，有人在運動健身，裡頭也有兒童藝術課程、排球場與咖啡廳，彷彿是度假勝地。紅十字會高級幹部齊爾特曼（Marc Ziltman）表示，「最簡單的方式就是（使用）一個廢棄的軍營」，但政府選擇讓僑胞盡可能待在舒適的環境，「這個地點必須盡可能讓人滿意，因為大家要在這裡度過14天。」

美國195名僑胞在加州洛杉磯郡的馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）接受2周隔離，洛杉磯郡衛生局發言人小亞伯羅（Jose Arballo Jr.）與美國疾管局（CDC）先後證實，截至1月31日，沒有人出現症狀。

根據《美聯社》，隔離中心內部像是飯店一樣，僑胞可以自由散步或者運動，小孩子開心地在戶外玩耍。僑胞麥考伊（Matthew L. McCoy）是一名住在上海的主題公園設計師，到武漢出差卻因封城受困，「大家聽見隔離命令時都鬆了一大口氣，我們所有人都非常想要待在這裡，經過醫學證實健康狀況，也確保大眾的安全。」他把電腦與電視螢幕連接起來以後，已經可以在基地裡的房間工作，「大家都試圖盡可能讓氣氛輕鬆愉快。」

▲巴士將自武漢撤回英國的僑民載往醫院。（圖／路透）

英國第一批83名撤僑1月31日被安置在默西賽德郡的員工宿舍，他們表示，住宿條件「非常好」。其中一位僑民麥特（Matt Raw）拍攝影片向《衛報》表示，政府替每個人準備一個包包，裝著各種必需品，包括內衣和其他可能來不及打包的物品，「房間很漂亮，我們有所有需要的物品。撤離的僑民有食物、可以洗衣服和上網，還有一支醫療團隊密切監控狀況。想下廚的人可以使用廚房，家屬也會被安排住在一起，還有提供遊戲機、玩具和小床。」

澳洲第一批243名僑胞3日即將飛往遙遠的聖誕島隔離2周，澳洲醫療協助小組（AUSMAT）已經派遣24人醫療小組進駐島上，搭起野地帳篷，暫時充當臨床設施，準備展開隔離篩檢作業。

澳洲政府1月29日宣布這項隔離計畫，立刻招致輿論批評。外界質疑，島上醫療設施與資源是否充足，而且又是移民拘留中心。但坎培拉當局表示，因無法在本島找到任何一間能夠「快速安置」數百名僑胞的醫院，才會做此決策。外交部長佩恩（Marise Payne）表示，這項計畫「完全是基於醫療建議，否則我絕對會否決。」

▲聖誕島位於印度洋東北部，距離澳洲本土大約2000公里。（圖／翻攝Google Map）

聖誕島距離澳洲本土大約2300公里，自從2003年拘留上千名尋求庇護的移民，2018年一度關閉，隔年再度開放，目前僅收容一個來自斯里蘭卡的4人家庭。BBC報導，僑胞不必負擔1000澳幣的撤退費用，但許多人對此表示擔憂，甚至因此選擇留在武漢。

其中一名僑胞曾葛洛莉亞（Gloria Zeng）向澳洲廣播公司（ABC）表示，她聽見要在聖誕島隔離，一開始非常抵抗，但仍在最後一刻決定帶著3個孩子登機，「我很緊張，這將會是一個漫長的旅程。」

除了上述地區以外，許多國家選擇將僑民安置在旅館、醫院或者軍事基地等等。南韓將第一批、未出現症狀的僑胞分別送往忠清南道牙山市警察人才開發院與忠清北道鎮川郡公務員人才開發院，但卻遭附近居民抗議。根據《中央社》，印尼2日將僑胞安置到納土納縣（Natuna Regency）的軍醫院接受隔離檢疫。《多倫多星報》報導，加拿大政府2日晚間宣布，撤僑將送往安大略省「特倫頓空軍基地」（CFB Trenton）進行隔離。

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