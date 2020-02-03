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新冠狀病毒傳染速度比SARS快　翁啟惠：疫苗是最有效的防治

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▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲生策會會長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，生策會會長翁啟惠今（3）日分享，新型冠狀病毒比SARS的致死率低，但傳染速度較快，依目前趨勢，或許會演化成像流感般的傳染病，因此提出六大可能研究的方向，其中最有效的防治還是要發展疫苗。

翁啟惠表示，新型冠狀病毒與2003年SARS在基因序列有超過70%的相似度，和雲南一種蝙蝠新寄生的冠狀病毒也有超過 90% 的相似度，但中間宿主及如何造成人傳人仍然不清楚，而且比SARS的致死率低，但傳染速度較快，依目前趨勢，或許會演化成像流感般的傳染病，不能掉以輕心。

請繼續往下閱讀...

翁啟惠指出，世界各國皆積極投入資源，加速暸解這個新病毒，希望能盡快發展出準確又快速的檢測方法及有效的防治策略，但是自中國大陸武漢暴發疫情後，不到兩個月已經有超過萬人感染，雖然絕大部分確診病例在中國大陸，但也遍及其他十幾個國家，並造成有超過300人死亡。

翁啟惠進一步指出，台灣目前有10人確診，尚無死亡病例，代表到目前為止，台灣在疫情的防禦做得很好，病毒也已經分離出來，並對於接下來要發展更快速而更準確的檢測及防治方法會有很大的幫助，因此提出六大未來可能的研究方向做為參考。

1.取得病人檢體在P3實驗室分離出病毒（台灣已經做到）並加以培養以供病毒基因的定序和瞭解病毒的感染機制，及其表面蛋白質和醣蛋白的功能研究；用以加速發展出快速而精準的檢測方法、以及研發出有效的疫苗、抗體和藥物。

2.已經發病或是已經恢復的病人血液中應有製造抗體的B細胞，可以從其血液中分離出B細胞來篩檢有效抗體以供研發檢測方法及治療用藥。以目前的技術從取得B細胞到找到抗體約需一個月。

3.抗體的篩選，也可利用病毒表面的蛋白質當抗原。但最後還是要在P3實驗室建立一個病毒感染細胞的實驗來確認抗體真能辨識且能阻擋病毒感染細胞。此病毒感染的細胞實驗也可用來篩選有效的藥物。

4.得到的抗體也可進一步改善其對病毒的親和力和選擇性以發展可以更快速檢測用或是治療用的抗體。

5.利用篩選出的有效抗體或經由Fc-醣分子最適化後的抗體來分離出病人血中有效的免疫細胞（如NK細胞），經由增生後再給病人自己使用以達治療效果。

6.在P3實驗室建立的病毒感染細胞實驗，或病毒標的物的活性抑制實驗（如抑制3CL-蛋白酵素的藥物），可以用來快速篩選目前已經在人體使用或是尚未使用的藥物，以發展新的治療方法。

翁啟惠認為，新冠狀病毒最有效的防治還是要發展疫苗，但用這種病毒去活性後當疫苗，其生產的安全防護等級極高，又有可能會產生抗體依賴性增強反應（ADE）而使症狀更複雜，所以，可思考利用病毒表面的特殊醣蛋白，以安全性高的重組抗原方式，來設計分子疫苗。

翁啟惠強調，希望透過各方對正確疫情資訊的快速分享及合作能夠很快的得到控制，但大家對冠狀病毒仍有很多不瞭解的地方，也希望能因為這病毒對人類健康產生如此重大的威脅而受到更大的重視，並列為長期研究的題目。

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