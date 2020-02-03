陸股大逃殺！超過3000檔個股跌停　法人：資金默默卡位、可逢低撿便宜

▲受武漢肺炎疫情及美股重挫的影響，台股今（3）日開盤即跌一百多點，盤中最多下挫超過三百點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

陸股今（3）日開紅盤，受武漢肺炎疫情衝擊，上證指數、深證成指、滬深300、創業板4大指數開盤全面跳空重挫逾8%；其中，個股大面積跌停，超3000檔個股跌停，逾3200只個股跌幅超9%。市場法人表示，儘管受到疫情衝擊，中國大陸股市北上資金持續挹注，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局中國相關ETF或大中華基金，把握投資契機。

法人表示，觀察包括深股通、滬股通的北上資今年來還是呈現流入，共淨流入383.92億人民幣。換言之，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠，中國股市中長期後市表現可期。

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陸股4大指數今日跌幅皆在8%以上；上證指數以2716.7點開出，指數開盤重挫259.83點、深證成指開盤也直接回測9706.58點、滬深300開盤則回測3639.91點、創業板開盤也回測1769.16點。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，A股已經被納入全球多種指數體系，外資將持續提高在A股市場的參與度，外資藉由北上通道增加A股投資，北上資金（滬股通+深股通）已成為第二大資金流入A股市場。

此外，張菁惠表示，MSCI於去年11月進行第三次擴容，A股權重將從15%提高到20%，且首次納入中型股，預估可望陸續帶來將近人民幣2000億的資金流入，不過，參考台韓過去被MSCI納入指數的發展過程，外資佔A股權重還有很大提高空間。北上資金從2019年6月開始至今已連續8個月呈現淨流入，期間共流入3363.71億人民幣。深滬通北上資金將持續湧入中國股市，進而有機會帶動中國股市上漲契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，中國在企業獲利面表現仍相對樂觀，加上資金面的挹注，皆有助為股市表現提供穩固支撐。隨市場利率往下，有助於風險偏好改善，成長股估值可望修復，加上外資持續匯入，白馬權值可望受惠，績優藍籌以及成長股仍將為盤勢主流。

從貨幣政策來看，洪玉婷表示，中國貨幣政策可望進一步寬鬆，並提高基礎建設投資，對沖經濟增長趨緩的壓力。科技創新與消費升級將是增長的動力來源，重點關注股市落底訊號。在經濟增速趨緩的環境下，看好消費升級帶來的企業獲利增長，包含民生消費和醫療服務。另外，針對供應鏈調整，政府將加大力度投資發展，看好5G相關領域。基建投資有機會對原物料需求有拉動效果，將持續密切關注。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，從歷史經驗來看，雖然金融市場面對不確定性時，會造成一定的震盪，甚至走跌，但只要此次疫情依舊能夠獲得控制，市場應該很快就能恢復秩序。故股市在疫情期間因恐懼情緒導致的暫時下跌，投資人反而要堅定信心， 是逢低進場加碼的好時機。

▼受武漢肺炎疫情影響，台股今（3）日開盤下跌一百多點，盤中最多下挫超過三百點。（圖／記者湯興漢攝）