勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！





▲勞動基金大賺4,735億元，每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（3）日公布108年勞動基金最新績效，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，2019年全年收益數獲利達2,670.1億元，收益率11.45%，目前所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，以目前收益數來看，每名勞工平均可分配到2萬2,685元。

勞動基金2019年收益數達4,735億元，收益率11.81％；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，獲利2,670.1億元，收益率11.45%，創下歷史新紀錄。

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另外，勞保局提醒，只要繳過新制勞退的勞工不管現在是否還有在繳納，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額還要依照當時繳交的金額與時間長短計算，因此2019年的分紅最快會在今年3月下旬出來，屆時勞工朋友就可到自己的新制帳戶查看，勞保局補充，這是退休才領的到，現在只是先分紅到個人退休帳戶裡。

勞動基金局表示，截至去年12月底止，整體勞動基金規模為4兆6547億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4449億元，舊制勞退基金規模為9425億元，勞保基金規模為7410億元，就保基金規模為1329億元，職災保護專款規模為111億元，積欠工資墊償基金規模為130億元。

根據統計，2019年截至12月底整體勞動基金評價後收益數為5,124.5億元，收益率高達11.82%，績效表現相當搶眼。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為11.45%、13.47%、13.30%、1.37%、0.93%及3.23%。

▼以目前收益數來看，每名勞工平均可分配到2萬2,685元。（圖／記者李毓康攝）

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,693億元，收益數為389.6億元，收益率為389.6。

勞動基金運用局表示，回顧108年，美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健。

勞動基金運用局指出，美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，全年分別上漲26.60％及23.33％。勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，在108年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元，為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。