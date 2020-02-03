不只口罩「元宵燈籠」也要顧　經濟部出八招教你挑好提燈保平安

▲經濟部列出八大檢驗標準教民眾挑選好提燈，讓闔家過個快樂的元宵節。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

元宵節將屆，各地會免費發送小提燈，商家也會販售各樣式手提燈籠，經濟部標準檢驗局今（3）日表示，國內供14歲以下兒童玩耍遊戲使用之手提燈籠，都屬於應實施檢驗玩具商品的範圍，官員並列出八大檢驗標準教民眾挑選好提燈，讓闔家過個快樂的元宵節。

燈籠係屬節慶商品，為增添年節氣氛，市面上的手提燈籠在材質或形式上變化多樣，以吸引消費者購買及提供兒童玩耍使用。官員表示，為維護兒童遊戲玩耍之安全及健康，國內供14歲以下兒童玩耍遊戲使用之手提燈籠，無論是進口或是國內產製，皆須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，始可進入國內市場。

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經濟部官員表示，為讓兒童過個快樂的元宵節，提醒家長在選購手提燈籠時，應注意下列事項：

一、應購買有貼附「商品檢驗標識」（圖例如附圖)之手提燈籠商品。

二、注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。

三、選擇適合兒童年齡之燈籠玩具，勿將非適用年齡之燈籠玩具給幼童玩耍，以避免不必要之傷害。

四、購買時檢查手提燈籠組裝零件是否牢固及其小物件是否易鬆脫，以防兒童誤吞。

五、檢查手提燈籠本體有無銳邊，以確保兒童玩耍時不被割傷。

六、注意燈籠附件之提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險。

七、注意電池之正負極標示，若須使用二顆以上電池時，應避免混用不同廠牌、材質或規格之電池，以防止過熱發燙引發危險。

八、使用傳統之蠟燭燈籠或3歲以下的兒童在使用手提燈籠時，家長應陪同在旁看護。

經濟部標準檢驗局提醒，消費者對於所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障，消費者可至該局網站「商品安全資訊網」（http://safety.bsmi.gov.tw/）項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。