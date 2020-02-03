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英國第二波「武漢撤僑」飛抵牛津空軍基地　11人接受2周隔離

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▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲英國第二波撤僑也抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。圖為第一波撤僑1月31日抵達的情況。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情擴散，各國紛紛設法從武漢帶出公民。英國第二批撤離僑胞2日飛抵牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton），機上11人包括公民與其親屬，將前往阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital），展開為期14天的防疫隔離。外交部正努力與歐盟其他國家協調，安排想要離開的英國人，搭乘從武漢飛回歐洲的班機。

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

英國第二波武漢撤僑2日抵達牛津郡「布萊茲諾頓皇家空軍基地」，隔離措施比照第一波的83人，前往阿羅公園醫院，接受2周隔離。據了解，機上11人包括英國公民與其家人、親戚，其中有3名孩童。

▲英國第一波撤僑專機1月31日抵達牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。（圖／路透）

▲英國第二波撤僑也將接受隔離。圖為第一波撤僑1月31日前往亞羅公園醫院的情況。（圖／路透）

外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，多虧英國大使館的協調，僑胞們得以搭乘一架從北京起飛的法國航班，順利回國。他也向《天空電視台》（Sky News）證實，「還有其他法國航班預計今日飛回歐洲，將會載回一些英國公民。」

拉布承諾會盡全力撤離僑胞，但也坦言，同時要遏止病毒擴散，又順利把公民帶回家，確實是一大挑戰，「我們正在盡可能謹慎且有效率地完成。」《鏡報》報導，英國政府估計，大約有3萬國人身在中國。

《太陽報》報導，英國外交部已從中國撤回部分職員，宣布關閉駐武漢領事館，並將持續與其他歐盟國家合作，設法安排公民搭乘其他從武漢返回的班機。

►英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

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