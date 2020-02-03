武漢肺炎中國競爭對手停工　群聯趁勢補貨、大舉搶市　





▲受武漢肺炎疫情及美股重挫的影響，台股今日(2/3)一開盤即已下跌一百多點開出，盤中最多下挫超過三百點。（圖／記者湯興漢攝）



記者周康玉／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，陸股今（3）日開市，半導體類股慘跌。然而儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片廠群聯（8299）表示，由於疫情導致中國大陸停工，群聯不僅能趁勢補貨，還可大舉搶市，反而利多。

群聯董事長潘健成表示，目前疫情導致中國大陸停工，影響大陸內需供給及市場需求，但群聯依舊能從其它NAND廠補料及其它市場進行銷售，影響不大。此外，防疫期間，中國大陸競爭對手目前都停工，群聯可以全球大舉搶市。

從供需來看，潘健成表示，由於12月及1月缺料，但是目前因為爆發肺炎，中國需求下滑，群聯應該有機會可以補料增加庫存。對於武漢肺炎疫情，潘健成認為，目前看似已經有藥可醫，預計3-4月後，將逐漸控制疫情和復工，等待後續中國復工後，群聯將物料齊全，大舉搶市零時差。整體來說，武漢肺炎對群聯不僅沒有影響，可能還有利。

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然而陸股今日開市，三大股指開盤低開，其中，個股大面積跌停，超3000只個股跌停，逾3200只個股跌幅超9%；和大陸連動性高的記憶體類股也受干擾，除了南亞科、威剛外，皆開小幅開低。群聯今日以307元開出，跌12.5元，隨後跌幅收斂；截至10點45分，回升至315元，跌4.5%。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於自1月底疫情爆發至今，位於中國的零組件、組裝廠多處於低稼動狀態，加上疫情發展難以預測，接下來供應鏈廠商的返工、追料與終端需求強弱等狀況都是短期上需要密切觀察的指標；此外，因許多中國廠商將復工日期延後至2月10日，故對相關廠商的衝擊判斷時間點將落在10日陸續復工之後，目前宜以謹慎態度應對。

▼台股今日(2/3)一開盤即已下跌一百多點開出，盤中最多下挫超過三百點。（圖／記者湯興漢攝）