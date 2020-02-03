Google台灣辦公室恢復營運　仍暫停所有私人或社交拜訪

▲Google台灣辦公室恢復營運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，先前Google台灣宣布關閉辦公室至2月3日，也就是說，從今日起Google台灣辦公室已恢復營運；話雖如此，Google台灣仍針對防疫做出多項規定，像是目前僅接待必須透過親訪Google台灣辦公室進行重要商務活動的訪客，且他們只能進入辦公室的限定區域。目前Google台灣暫停所有私人或社交拜訪。

而針對員工，Google台灣也規定，員工本人或家庭成員若在近期造訪過中國大陸、香港、澳門，須從離境當日算起、自行在家遠距辦公14天。

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另外，Google也將在辦公室的接待區域設置體溫測量站。商務訪客必須遵守Google訪客政策，並且在獲得訪客通行證之前，閱讀且接受所有相關規範。

Google台灣所有辦公空間將定時消毒，並為員工提供口罩和手部清潔液。在疫情升溫的這段期間， Google亦建議員工延後舉行內外部活動，並盡量用視訊或電話取代會面。

而有6種情況，Google台灣將禁止其入內（包括員工）：

˙已確診、或疑似感染新型冠狀病毒

˙與已確診或疑似感染新型冠狀病毒的任何人有過密切接觸，或為其家庭成員

˙過去兩週曾到訪中國大陸、香港、澳門

˙與過去兩週到訪湖北的任何人有過密切接觸，或為其家庭成員

˙目前正配合新型冠狀病毒防疫隔離中

˙已出現與新型冠狀病毒相關的症狀