勞動部拋防疫照顧假　工商團體不認同：先把口罩、防疫做好！

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）



記者余弦妙／台北報導

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，高中職（含）以下學校開學日延後2週。勞動部部長許銘春昨(2)日表示，為照顧小學以下學童，父母其中之一可以在這2週間請「防疫照顧假」，雇主不可歸責於勞工，一定要准假，也不得要求以事假，不可扣全勤獎金，不能刁難。

對此，台灣玻璃公司董事長、工商協進會理事長林伯豐指出，員工要防疫照顧假雇主的確都不應該阻撓，但這應該歸類在「無薪假」，目前員工可以選擇的假別非常多，有特休假、事假、家庭照顧假，若是本人還有病假可以請，政府實在不需要額外在訂定一個「防疫照顧假」。

請繼續往下閱讀...

林伯豐認為，政府目前首要目標應該是先把口罩供應做好，政府連基本防疫都還沒做好，他更舉例，日本日前從中國大陸撤僑的方式就相當完善，台灣政府應該要多加學習。

工總秘書長蔡練生則表示，雇主並非壞人，大家還是要共體時艱，疫情已經造成產業損失，甚至供應鏈斷鏈，也不要過度增加雇主困擾。基本上，因疫情隔離部分，企業一定全力配合，也是可以理解的。只是勞動部提出，「防疫照顧假最多可以請兩週」、「不得要求以事假，不可扣全勤獎金，不能刁難」，只要請假不帶薪，基本上也都能全力配合。

▼商總理事長賴正鎰。（圖／記者余弦妙攝）



商總理事長賴正鎰表示，寒暑假基本上是固定的，一般家庭多半早有規劃，這次因應疫情，教育部規定寒假延長、暑假縮短，勞動部更直接頒布「防疫照顧假」，實在沒有必要，不應該去硬性規定勞工請假，家長應該會自己去調配小孩照顧問題。

賴正鎰進一步指出，雇主因為武漢肺炎疫情影響到各產業生產問題，政府應該優先想到關於雇主經營損失的配套方案，包括減稅或是銀行貸款等問題。