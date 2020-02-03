假裝幫女兒辦生日派對　爸綁架23名兒童「每人423萬贖金」媽被鄉民打死

▲男子幫女兒辦生日趴，竟然綁架來參加的兒童。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名男子藉著為女兒辦生日派對為由，竟然綁架到場參加的23名孩童，還獅子大開口勒索每名孩童需付100萬盧比（約台幣423萬元）的贖金，與警方對峙10小時最後終於被擊斃，然而他的妻子後來也被憤怒鄉民們活活打死。

事件上月30日發生在北方邦的法魯卡巴德(Farrukhabad)，男子巴薩姆(Subhash Batham)為女兒舉辦1歲慶生會時，竟然挾持出席的23名孩童，這些孩童的年紀大都為10幾歲，其中還有一名只有6個月大的嬰兒，然而警方趕到現場進行談判時，竟然要求每人100萬盧比的高額贖金。

恐怖的對峙持續近10個小時後，警方於上月31日上午當場擊斃巴薩姆。警官米甚拉(Amit Mishra)表示，「我們試著和他談判，但是完全沒有用，考慮到孩子們的安全，我們最終打開了房子的後門，向他開槍。」巴薩姆伏法後，一群憤怒的鄉民衝入房子中，並且襲擊了巴薩姆妻子，對方雖然被警方救出並送至醫院，最後仍傷重身亡，所有孩童都被安全救出。

Farrukhabad: India police kill hostage-taker, wife beaten to death



Subhash Batham arranged a fake birthday party for his one-year-old daughter, then held more than 20 children hostage https://t.co/nZB8YMwwUj — Natasha Fatah (@NatashaFatah) February 1, 2020

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