假裝幫女兒辦生日派對　爸綁架23名兒童「每人423萬贖金」媽被鄉民打死

▲男子幫女兒辦生日趴,竟然綁架來參加的兒童。

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦一名男子藉著為女兒辦生日派對為由,竟然綁架到場參加的23名孩童,還獅子大開口勒索每名孩童需付100萬盧比(約台幣423萬元)的贖金,與警方對峙10小時最後終於被擊斃,然而他的妻子後來也被憤怒鄉民們活活打死。

事件上月30日發生在北方邦的法魯卡巴德(Farrukhabad),男子巴薩姆(Subhash Batham)為女兒舉辦1歲慶生會時,竟然挾持出席的23名孩童,這些孩童的年紀大都為10幾歲,其中還有一名只有6個月大的嬰兒,然而警方趕到現場進行談判時,竟然要求每人100萬盧比的高額贖金。

恐怖的對峙持續近10個小時後,警方於上月31日上午當場擊斃巴薩姆。警官米甚拉(Amit Mishra)表示,「我們試著和他談判,但是完全沒有用,考慮到孩子們的安全,我們最終打開了房子的後門,向他開槍。」巴薩姆伏法後,一群憤怒的鄉民衝入房子中,並且襲擊了巴薩姆妻子,對方雖然被警方救出並送至醫院,最後仍傷重身亡,所有孩童都被安全救出。

