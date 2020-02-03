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口罩之亂！工廠產線全開　急診醫師籲：「癌症等重大病患」應優先購買

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▲▼ 口罩。（圖／ETtoday記者攝）

武漢疫情嚴重，專業醫生認為，癌症等病人免疫力低，建議相關單位擬定配套措施，幫助他們優先拿到口罩。（圖／ETtoday記者攝）

 記者簡仲豪／綜合報導

台灣口罩大缺貨！中央流行疫情指揮中心表示，口罩工廠已趕工製作，並將無償撥用106萬9,800片口罩給地方政府衛生局，但還是有許多民眾抱怨買不到口罩。專業醫生則認為，癌症等病人免疫力低下，更需要口罩，建議相關單位能讓領有重大傷病卡者有優先權。

根據急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）發文表示，除了第一線作戰的醫護人員外，還有很多癌症的病人，免疫力較低下，特別做化療的病人，他們非常需要口罩！建議相關單位擬定配套措施例如重大傷病卡註記及配額，幫助他們可以優先拿到口罩，不要讓他們只能在超商排隊。

請繼續往下閱讀...

除此之外，Icu醫生陳志金也在臉書上分享關於口罩使用的相關看法，並列出3種人才需要隨時戴口罩，一般民眾不必過度恐慌和搶購，更不需要囤積。

1.有感冒症狀：不管是打噴嚏、呼吸道症狀的人，都需要戴上口罩。

2.有暴露風險：如果同住的親友或是上班的同事，屬於確診案例或尚在潛伏期（居家自主管理）的人，最好戴著口罩。

3.接觸人群多：到醫院診療或探病、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、公共運輸工具的乘客、密閉娛樂場所消費者等狀況的人。

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