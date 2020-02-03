北富銀、台新銀啟動防疫3大機制　提供卡費、房貸緩繳服務

▲台北富邦銀行啟動防疫機制，即日起提供民眾3大服務，一同對抗疫情。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

大陸武漢肺炎疫情持續擴大，台北富邦銀行、台新銀行啟動防疫機制，即日起提供客戶3大服務，包括提供受疫情影響的個人客戶信用卡與房信貸帳款延繳服務、防疫相關的中小企業短期貸款優惠方案等，與民眾一同對抗疫情。

武漢肺炎疫情延燒，銀行即刻啟動相關服務，首先是民眾若因武漢肺炎疫情影響而無法返回國內，或目前正在自主健康管理狀態，或是在第一線投入救護工作的醫療人員等，台新銀行提供既有房貸、車貸、信貸及微型企業貸款客戶，3至6個月本金緩繳或貸款展延的服務，而因上述情形無法如期繳交信用卡款項的卡友，也有提供緩繳服務，只要致電客服申請，確認身分後當期信用卡款項即可延至下期繳交，若已產生違約金、循環利息等相關費用，也將協助減免。

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北富銀也特別提供帳款延繳服務，只要客戶致電客服申請，信用卡當期帳單即展延至下一期繳款，也將減免違約金及循環利息；一般房貸及信貸客戶如有確診證明文件，可申請本金寬緩3個月，且可減免違約金與遲延利息。

▲武漢肺炎疫情衝擊不容小覷，為協助民眾共同防疫，台新銀即刻啓動相關服務。（圖／資料照）

第二，針對法人客戶提供更彈性的資金方案，台資企業若因開工或出貨延遲、預期收帳入帳延後等原因，使得資金調度困難，理由充足者可向北富銀申請額度寬限或增貸；另與疫情防控相關的產業，如藥品、口罩、醫療器材、相關設備生產等的中小企業，北富銀全力支應企業短期貸款或增貸需求，特別優先辦理申貸並提供最優惠利率。

台新銀行也針對受疫情影響相關產業的微型企業主，提供相關優惠方案，全力支應企業主資金需求，同時考量確診民眾家庭若有短期資金調度需求，另提供既有房貸戶防疫融資專案，只要同住家人提供確診證明，即可提出融資專案的申請，以備家庭生活所需。

最後，北富銀表示，與客戶第一線接觸的分行，即日起提升防疫等級，所有行員配戴口罩且迎賓櫃台備有乾洗手、酒精等消毒配備，也準備耳溫槍、口罩，當客戶有需要時，可即時獲得協助；而全台總計542台ATM機台也增加清潔與消毒頻次，降低客戶觸及病原的機會。