防疫照顧假可否扣薪？　勞長「視各公司規定」引撻伐…網：硬起來很難嗎

圖文／鏡週刊



疾管署昨（2日）召開記者會，由於新型冠狀病毒（ 武漢肺炎）影響，教育部宣布高中以下延長寒假、縮短暑假，改為2月25日開學，家長可請照顧假且雇主必須准假、不得視為曠職。至於防疫照顧假可否扣薪？勞動部長許銘春則表示「視各公司規定」引發網友撻伐，批評政府硬起來很難嗎？

勞動部長許銘春昨指出，針對疫情擬出的防疫照顧假，以小學以下學童為主，最長可以請到潛伏期14天，且雇主必須准假、不可視為曠職，也不可以扣發獎金、作嚴厲處分。如果雇主不准勞工請假，將依勞基法處2萬至100萬元。

至於防疫照顧假給不給薪？許銘春並未正面回應僅強調，防疫照顧假是為了因應防疫需求所創設的假別，不可歸責勞工或雇主，是否給薪應依照各公司規定，「公司可以做一些研議處理」，而許銘春此說法，卻引來網友爭論。

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不少網友認為「政府應該規定！」且雖有家庭照顧假可請，但誰敢拿考績開玩笑？另外也有民眾質疑，勞動部為何會相信資方會自律？但有部分網友說有照顧假就很不錯，且雇主不扣全勤，不列特休或事假計算，認為沒上班當然不能領錢，要勞資雙方各退一步。



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