武漢肺炎衝擊陸企　會計師：東南亞及台灣有轉單效應

▲新型冠狀病毒（武漢肺炎）示意圖。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎病情持續升溫，根據勤業眾信聯合會計師事務所針對在中國大陸境內的企業調查並發布《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調研》報告，有46%的企業會調降今（2020）年的業績目標；且有八成企業、九成的外資企業認同，提供員工彈性工作是當務之急。

武漢肺炎疫情發燒，根據勤業眾信近日對中國大陸的境內企業調查，不同性質的產業對於新型冠狀病毒（武漢肺炎）影響程度有差異，受調查的企業認為影響最大是銷售量下滑導致現金流緊張、消費、金融、地產及教育等產業則認為，無法正常服務客戶影響最鉅。

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在台灣方面，勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃表示，台灣已有十例新型冠狀病毒確診案件，各大機構無不嚴陣以待防堵疫情爆發。可預見台灣旅遊觀光產業受到衝擊更甚以往；賣場或餐廳的人氣雖然受疫情影響而減弱，在居家隔離及Work From Home模式的效應之下，以及宅經濟的普及，也讓民眾短期內有較多的機會選擇網路平台來滿足消費需求。

疫情持續升溫 保健食品、網路平台消費有潛在商機

就生技醫療產業而言，口罩類等醫材在春節假期結束後供不應求的場面，在工廠產能持續運轉下，可望緩解一些；受到疫情影響，免疫力強化等相關保健食品也有潛在商機。

就傳產與高科技方面，在台灣而言產能影響相對較小；區域布局上，則可能藉由鄰近國家如東南亞或台灣工廠來支應短期的不足，顯示短期內也會有轉單效應；若是其供應鏈對中國仰賴程度高的企業，則需同步考慮其他替代方案來降低斷料的風險。

勤業眾信說，台灣企業經歷SARS洗禮之後，也練就一套防疫功夫，這波疫情雖持續擴散中，但若能提前做好準備，更可以將未來即將面對的風險降到最低，平安度過這個關口。

Deloitte勤業眾信的《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調研》報告，是由德勤中國管理顧問專業服務團隊，於新型冠狀病毒於全球肆虐時，所發起人力資源政策調查，展開調查兩天內即獲得1,232間企業響應支持，藉由實務調查提醒企業加強員工照護和工作措施、落實風險預警機制和組織緊急事件應變小組的重要性。