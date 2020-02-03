菲擴大旅遊禁令「拒300名中國人入境」旅客滯留機場　杜特蒂今召開緊急會

▲截至台灣時間中午12時20分，菲律賓的武漢肺炎確診病例有2例，其中一人1日病逝，是中國境外首起死亡病例。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

因應武漢肺炎疫情，菲律賓2日擴大臨時旅遊禁令，禁止所有來自中國、香港及澳門的遊客進入該國，而菲籍公民及政府發放之永久居留簽證持有者不在此限，但要隔離14天。移民管理局3日證實，當局已拒絕大批外籍人士入境，其中包括300名中國籍旅客，而總統杜特蒂稍晚將召開緊急會議。

據CNN Philippines報導，菲律賓政府對了對抗武漢肺炎疫情，決定擴大旅遊禁令，僅允許該國公民及擁有永久居民身分的人入境，大批來自香港、澳門的旅客2日晚間抵達馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International airport），只能在機場大廈等待返回航班。

當地官員透露，現場也有美國人被滯留在機場，但實際狀況與相關細節仍有待確認。

菲律賓是中國境外第一個出現武漢肺炎死亡病例的國家，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）稍晚將召開緊急會議，但外界仍認為此次政府召開跨部門會議的時機點已經太晚。

對此，通訊部長馬丁安達納爾（Martin Andanar）為政府緩頰表示，「這並不會太晚，政府的決定非常及時，且決策相當有條理」，同時敦促國人不要歧視在菲律賓的中國人，更應該伸出援手「不應該有任何歧視的空間」。