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殺妻男提著人頭街上趴趴走　詭異「唱國歌」步行1.5公里被捕

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刀子。（圖／達志／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦巴拉班基(Barabanki)近來發生一起駭人命案，一名30歲男子殘忍殺害妻子後，竟然提著對方的頭顱走上街，還大聲唱著國歌，結果在前往警局途中約1.5公里處被捕，詭異行為不但嚇壞附近民眾連員警也嚇了一跳。

事件1日發生在巴哈杜普爾村(Bahadurpur village)，30歲男子拉瓦特(Akhilesh Rawat)早上提著25歲妻子拉賈尼(Rajani)的頭顱，一路步行至距離約5公里的賈杭格伊拉巴德警區(Jahangirabad)，結果在中途就警方逮捕，詭異的是，當員警試圖從他手中取走頭顱，突然大聲唱起了國歌，一陣混亂後才終於被制伏，怪異行為一度引發當地民眾的恐慌。

警方表示，拉瓦特和妻子吵架後，便用鋒利的鐮刀斬下對方頭顱，警方目前已找到凶器。死者父親則控訴，拉瓦特與其家人因為嫁妝問題一直對女兒不滿，並且女兒3個月前才為對方生下一名女嬰，可惜出生便夭折。詳情仍待警方進一步調查。

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