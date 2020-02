殺妻男提著人頭街上趴趴走　詭異「唱國歌」步行1.5公里被捕

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦巴拉班基(Barabanki)近來發生一起駭人命案,一名30歲男子殘忍殺害妻子後,竟然提著對方的頭顱走上街,還大聲唱著國歌,結果在前往警局途中約1.5公里處被捕,詭異行為不但嚇壞附近民眾連員警也嚇了一跳。

事件1日發生在巴哈杜普爾村(Bahadurpur village),30歲男子拉瓦特(Akhilesh Rawat)早上提著25歲妻子拉賈尼(Rajani)的頭顱,一路步行至距離約5公里的賈杭格伊拉巴德警區(Jahangirabad),結果在中途就警方逮捕,詭異的是,當員警試圖從他手中取走頭顱,突然大聲唱起了國歌,一陣混亂後才終於被制伏,怪異行為一度引發當地民眾的恐慌。

警方表示,拉瓦特和妻子吵架後,便用鋒利的鐮刀斬下對方頭顱,警方目前已找到凶器。死者父親則控訴,拉瓦特與其家人因為嫁妝問題一直對女兒不滿,並且女兒3個月前才為對方生下一名女嬰,可惜出生便夭折。詳情仍待警方進一步調查。

