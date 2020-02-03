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「我剛坐下他們就走了」武漢肺炎引種族歧視　陸留學生講中文…當場被白眼！

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▲各國餐廳、診所開始出現拒絕中國人,武漢肺炎。（圖／路透社）

▲各國餐廳、診所開始出現拒絕中國人。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）自中國湖北武漢出現後，導致中國境內大批感染，且一路蔓延國際，不僅造成許多航班、鐵路停運外，連坐影響讓不少國外觀光景點也是生意做不成、更是拒絕中國旅客來訪。外媒分析，中國人除了面對武漢肺炎的考驗之外，如今還要面對世界各地的「種族主義」歧視。

根據《每日郵報》報導，自武漢肺炎爆發後，亞洲、歐美大城市幾乎無一倖免，目前中國確診病例高達17238診，死亡人數361人，包括留學生、旅客在一開始並未檢測、隔離，導致國際開始出現許多病例。如今各國人人自危，除一開始日本店家出現公告「不准中國人入內」，接著越南峴港飯店、海灘，也都拒絕中國遊客；香港、南韓、日本也越來越多店家與觀光景點餐廳表明，不接受中國人入內。

《每日郵報》分析，過去中國人在國際上風評並未相當好，加上武漢肺炎的爆發，讓許多店家藉此過去中國旅客，讓排華情緒出現。然而這樣的排華情緒牽連的不僅是中國人，甚至包括香港、馬來西亞、越南、台灣、韓國等亞洲面孔，都可能受到歧視。

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，各國醫護戒備。（圖／路透社）

一名在亞利桑那州立大學就讀的華人鄧阿里（Ari Deng）表示，他在學校的一個角落桌讀書，當時附近還有5個學生，大家卻在看到他之後，竊竊私語一頓就突然起身離開。

此外，香港示威抗議稍緩和不久，即爆發武漢肺炎，讓當地反中情緒再度變相升溫；南韓一間中國人常觀光的餐廳，也貼出禁止中國人入內，卻遭到抗議，不久後撤下公告。一名在東京讀書的中國學生張家麒表示，「走在路上，只是說了一些中文，就會看到不友善的眼神，這其實很讓人受傷。」

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