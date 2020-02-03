900年後世界回文日再出現　「02022020」正反唸都相同

▲2020年的2月2日是世界回文日。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

今年的2月2日非常特別，是900年來難得一見的世界回文日（palindrome）！日期若寫成「02022020」，數字就好像照鏡子，正著看、倒著看都一樣，甚至在凌晨2點之後，還會出現02/02/2020的02：02：20的情況。更特別的是，這一天是今年的第33天，後面剩下333天。

據CNN報導，上一次出現8位數的回文日是909年前的1111年11月11日（11/11/1111），下一次就要等到2121年12月12日（12/12/2121）才會再遇上一次世界回文日，再下一次將是3030年3月3日（03/03/3030）。

美國奧勒岡州波特蘭大學（University of Portland）電機系教授伊南（AzizInan）表示，這次比較特別的地方在於，無論用日月年或月日年的寫法，8位數字都算進去，全世界的這一天都是回文又對稱，且2020年2月2日這一天是今年的第33天，後面剩下333天。這與2011年11月2日（11/02/2011）不同，因為在許多亞洲國家是先寫日、再寫月及年份，也就是02/11/2011。

川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）也在推特上貼文，「祝大家02/02/2020快樂，上一次回文日發生在909年前，下一次要等到2121年12月12日，享受這神奇的一天！」

