900年後世界回文日再出現　「02022020」正反唸都相同

▲2020年的2月2日是世界回文日。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

今年的2月2日非常特別,是900年來難得一見的世界回文日(palindrome)!日期若寫成「02022020」,數字就好像照鏡子,正著看、倒著看都一樣,甚至在凌晨2點之後,還會出現02/02/2020的02:02:20的情況。更特別的是,這一天是今年的第33天,後面剩下333天。

據CNN報導,上一次出現8位數的回文日是909年前的1111年11月11日(11/11/1111),下一次就要等到2121年12月12日(12/12/2121)才會再遇上一次世界回文日,再下一次將是3030年3月3日(03/03/3030)。

美國奧勒岡州波特蘭大學(University of Portland)電機系教授伊南(AzizInan)表示,這次比較特別的地方在於,無論用日月年或月日年的寫法,8位數字都算進去,全世界的這一天都是回文又對稱,且2020年2月2日這一天是今年的第33天,後面剩下333天。這與2011年11月2日(11/02/2011)不同,因為在許多亞洲國家是先寫日、再寫月及年份,也就是02/11/2011。

川普的女兒伊凡卡(Ivanka Trump)也在推特上貼文,「祝大家02/02/2020快樂,上一次回文日發生在909年前,下一次要等到2121年12月12日,享受這神奇的一天!」



Happy 02/02/2020 — likely the only such palindrome we’ll experience in our lifetimes. The last occurred 909 years ago and the next won’t happen until 12/12/2121.



Enjoy and may it be magical! ✨