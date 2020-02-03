日本包機撤僑「為錢傷感情」　僑胞需付2萬2回家…美政府更狠竟高於票價！

▲日本自武漢撤僑後，費用收取引起爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對武漢肺炎（新型冠狀病毒）蔓延全球，不少國家除了提出禁止中國旅客入境、航班禁飛之外，更有部分國家包機撤僑，然而撤僑的專機、空服人員、醫療戒護器材等費用，就在陸續多國多架包機返航後，成為眾人討論的爭議問題。其中日本原先計畫向僑胞收取8萬日幣的費用（約台幣2萬2千元），也遭到反對，認為突發災難應由國家承擔。

綜合外媒報導，日本上月29日宣布撤僑，3天撤回565位日本公民，其中6人確診，日本政府原先計畫將對乘坐包機的僑胞收取8萬日幣的費用，並表示，因為此番撤僑並非戰爭狀態，部分撤僑國家也都是自費撤離，引發熱烈討論。

自民黨幹事長二階俊博則反對，他認為武漢肺炎屬於突發災難，國家當然要盡力，並非讓僑胞個人承擔。澳洲政府也被拿出來比較，表示2006年與2011年分別從黎巴嫩、埃及撤僑，當時就有收取費用，包機也需要成本，若非政府包機，可能連機票都買不到、或是被收取更高費用。

此外，南韓撤僑同樣也要求每人需負擔韓幣30萬元（約台幣7600元）的費用，美國同樣也會收取高於正常機票的費用。不少網友也表示，確實需要收取部分費用，甚至有些下機即確診的人，還會繼續動用國家資源進行隔離，這些都需要物資跟人力成本。