台股早盤大跌逾300點！陸股開市引發不安　台股跌破11200點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

武漢疫情持續衝擊全球金融市場，雖上周跌勢一度暫歇，但隨疫情升溫，加上陸股於今（3）日開市，讓投資人不安情緒漸漲，台股今開盤亦下跌129點、以11,365點開出。

截至上午9點04分，加權指數更是下跌超過301點，來到11,193點。

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電子三雄中，台積電（2330）以315元開出、下跌3.53%；鴻海（2317）開在79.5元、下跌4.44%；股王大立光（3008）以4825元開出、下跌3.01%。

▲ 台股今日開盤即下跌逾百點，盤中最多下挫超過三百點。（圖／記者湯興漢攝）

美股上週五（31日）受到美國總統川普發布禁止入境與強制隔離令，加上貿易敏感股卡特彼勒第四季財報營收以及全年財測皆遜於預期等消息影響，四大指數開盤後一路狂瀉，道瓊收盤下跌超過600點、跌幅逾2%，那指、標普跌幅亦超過1%，費半更跌逾3%。

道瓊指數下跌603.41點，或2.09%，收28,256.03點；那斯達克指數下跌148點，或1.59%，收9,150.94點；標普 500 指數下跌59.16點，或1.8%，收3,224.5點；費城半導體指數下跌65.87點，或3.55%，收1789.93點。