台指期又破底！開盤下跌184點...預告台股再下探　觀望陸股開市表現

▲美股道瓊下跌 603.41 點。回頭看台指期今（3）日開盤下跌 184 點，來到 11,285 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

農曆新年休假因武漢肺炎疫情延後開張的大陸股市，今天終將面臨現實。中國人行已提前公布公開市場操作1.2兆元逆回購以穩定資金流動性。台指期今（3）日開盤下跌 184 點，來到 11,285 點。

隨著疫情毫無平息跡象，美國國務院發布旅行禁令，第四級警戒「請勿前往中國大陸」。此外，全球景氣金絲雀「卡特彼勒」第四季財報營收、全年財測遜於預期，上週五（31日）美股四大指數開盤後一路狂瀉，道瓊終場暴跌逾 600 點。

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美股道瓊指數下跌 603.41 點，或 2.09%，收 28,256.03 點。標普 500 指數下跌 59.16 點，或 1.80%，收 3,224.50 點。那斯達克指數下跌 148.00 點，或 1.59%，收 9,150.94 點。費城半導體指數下跌 65.87 點，或 3.55%，收 1789.93 點。

此外，陸股今天恢復交易，預料會非常慘烈。人民銀行網站日前公告，為確保流動性充足供應，2月3日將開展1.2兆元人民幣逆回購操作。

截至今早8：47，台指期下跌 171 點，來到 11,298 點。