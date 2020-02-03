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武漢肺炎全台8大學延後開學　各校是否跟進「教育部今下午決定」

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▲▼大學生,校園,學生,上課,課堂。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲各大學是否延後開學，目前尚未統一跟進。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

因應武漢肺炎防疫，教育部2日宣布高中以下原訂2月11日開學的學校，延至25日才開學，至於各大學是否全面跟進延後開學日期，將在今日（3日）下午2時30分邀請各校校長進行討論。

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為了防止新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，中山大學上月31日率先宣布開學時間延後一週，改為2月24日開學，接著成功大學也跟進，表示將延後2週開學，截至3日凌晨0時統計，全台共有8所大學延後開學，包含中山大學、成功大學、逢甲大學、中信金融管理學院、高雄師範大學、嘉義大學、明道大學、世新大學。

由於教育部2日已宣布，高中以下原訂2月11日開學的學校，統一延至25日開學，但各地大學目前仍是各自擬定相關計畫，是否會全面跟進延後開學日期，教育部將在3日下午2時30分邀請各校校長開會討論相關事宜。

▼世新大學公告延後開學。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼世新大學校門口、山洞口。(圖／記者陳俊宏攝)

目前宣布延後開學日的大學一覽：

中山大學：2月24日開學

成功大學：3月2日開學

逢甲大學：3月2日開學

中信金融管理學院：3月2日開學

高雄師範大學：中港澳生延至3月30日開學

嘉義大學：專案延至3月30日開學

明道大學：2月24日開學

世新大學：3月2日開學

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