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韓暖夫為中國妻留武漢疫區「全家要在一起」　他憂：再下去7月兒沒奶粉喝

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▲▼南韓撤僑班機飛抵金浦機場。（圖／路透）

▲南韓撤僑班機分兩班次飛抵金浦機場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎爆發，各國政府包括南韓在內，紛紛派出專機撤僑，但南韓人金敏俊（Kim Min-jun，音譯）沒有上機，因為他的妻子是中國籍，不能和他一起逃離疫區，所以他選擇和妻子一起留在武漢。

路透社報導，31歲的金敏俊和妻子李敏（化名） 在武漢經營一間韓式餐館，至今已近5年，兩人婚後育有7個月大的男嬰。1月武漢肺炎開始大範圍擴散時，金敏俊曾帶妻小回到韓國打流感疫苗，希望能降低感染風險，回到中國正好趕上1月23日武漢封城，就此無法再離開武漢。

「還在韓國的時候」，金敏俊表示，「因為新型冠狀病毒的關係，我們的確有想過要待久一點，但我們完全沒料到事情會變得那麼嚴重，而且我們還有店要經營。」

南韓政府上週包下2架次撤僑專機，成功將700位國民接回南韓，並進行為期兩周的隔離觀察，但湖北省韓僑領袖鄭泰一（Jeong Tae-il，音譯）表示，仍有120名南韓公民選擇留在武漢。這些人和金敏俊的情況類似，他們在中國已經成家立業，在看不見前景的情況下拋下一切撤離回國，早已不在他們的考慮之中。

▲▼ 南韓撤僑／政府30日晚間派出大韓航空KE9884航班波音747客機前往武漢，載回附近地區僑民及留學生共368人，31日上午8時（台灣時間7時）降落首爾金浦機場。（圖／路透）

▲700名韓僑已經回到南韓，但包括金敏俊在內，還有120人因私人因素，選擇留在武漢疫區。（圖／路透）

金敏俊得知妻子不能一起撤回南韓後很失望，家人要在一起，除了留下來別無他法，「我老婆要我帶著孩子走，但我做不到，沒人知道封城會到什麼時候。」然而他也必須振作起來，「對，我們很失望沒錯，但這種情況不可能一直下去，或許為了我的兒子，我們留下來才是更好的決定，因為他年紀太小，很難度過（14天的）隔離計畫和突如其來的改變。」

過去一周以來，金敏俊一家都待在家裡沒有外出，靠先前存下來的食物度日。他說食物算充足，但若到2月底都還沒結束封城的話，就沒有奶粉可以給嬰兒喝了，「我不敢出門，不是因為自己，而是因為他（7月大的男嬰），因為所有的醫院都擠滿了人，如果他因為我而生病，沒有人可以救他。」

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