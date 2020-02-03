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WHO前主管：中國初期行動滯後致武漢肺炎疫情蔓延

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲長尾身茂認為中國當局後來雖積極，但初期反應滯後，「封城若不在初期，效果有限」。（圖／路透社）

中央社

世界衛生組織（WHO）前西太平洋地區主任、日本「地域醫療機能推進機構」（JCHO）理事長尾身茂表示，中國初期行動滯後，致使俗稱武漢肺 炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情蔓延。

尾身茂1949年出生於東京都，畢業於自治醫科大學 ，SARS流行時擔任WHO西太平洋地區主任，2014年起任現職。共同社記者近日就武漢肺炎採訪了尾身茂。以下為採訪主要內容。

問：2019新型冠狀病毒的特徵是什麼？

答：武漢肺炎較2002年至2003年在全球流行的嚴重 急性呼吸道症候群（SARS）蔓延速度更快。所幸重症患者較少，但已知曉症狀輕微及潛伏期也會感染擴散，這是難以控制的最大原因。

問：WHO於1月31日將疫情列為「國際關注公共衛生 緊急事件」，您怎麼看？

答：約一週前曾一度暫緩發佈上述宣言。由於當時信息極少、人傳人的感染以湖北省武漢市為主，因此某種程度上可以理解。但其後向海外的傳染擴大，報告數激增，應該更早一點發佈宣言。

問：中國政府的應對措施怎麼樣？

答：武漢市的初期行動明顯滯後。初期行動滯後是所有傳染病全球流行的共同問題。國際社會吸取SARS流行的教訓，決定當發生肺炎患者增加等不同尋常的情況時，即使原因不明，也要通過WHO共享信息。中國政府基於對過去的反省，此次積極進行應對，但如果不是在初期封城，效果就很有限。WHO應把初期行動存在問題這一點告知中國及國際社會，不這樣做就沒有存在的意義。

問：為防止今後感染應做什麼？

答：與報告的數量相比，實際感染者被認為更多。不能否定在日本感染蔓延的可能性。日本政府以2009年新型流感的流行為契機，2013年實施了《新型流感對策特別措施法》。中央政府及地方政府敲定了根據流行階段的醫療體系等，我認為此次應利用上述經驗、設想應對措施。 新型流感流行時，日本的死亡率格外低。考慮到國民較高的健康意識及醫療體系，即使感染蔓延，日本應該也能很好地應對。

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