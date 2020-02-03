武漢肺炎「雞尾酒療法」！　泰醫師結合抗流感和愛滋藥：病人48hrs內好轉

▲泰國醫療團隊的「雞尾酒療法」見效。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新型冠狀病毒全球擴散，各國在沒有疫苗的情況下疲於應付，不過泰國醫療團隊日前傳出令人振奮的消息。 醫療團隊2日表示，他們採雞尾酒療法，將流感和愛滋病（HIV）藥物，結合後用於醫治武漢肺炎病患，並在48小時內見到病情好轉。

綜合外電報導，曼谷拉加維第醫院（Rajavithi Hospital）表示，為了對抗新型冠狀病毒而結合成的新藥物，已經讓數名確診病患的症狀減退，包括一名來自中國武漢的70歲老婦人。

▲泰國已有19例武漢肺炎確診病例。（圖／路透）

該名老婦人自武漢到泰國已經10多天，但各種投藥和醫療方式都沒有見到起色。直到醫療團隊將抗愛滋病毒藥物─快利佳（lopinavir）和利托那韋（ritonavir），結合大劑量的抗流感藥物奧司他韋（oseltamivir），用於醫治老婦人，接下來的48小時內，老婦人的情況終於逐漸好轉。

「這不是解藥，但病人情況得到極大的改善」，拉加維第醫院肺科醫師阿弟波恩望尼（Kriangska Atipornwanich）表示，老婦人在用藥後的48小內，就被檢測呈武漢肺炎「陰性」。

▲泰國正研究，該種雞尾酒療法是否能成為標準療法。（圖／新華社）

儘管效果顯著，醫療團隊仍表示會繼續研究這項療法，是否能被套用成一套標準療法。泰國醫療團隊指出，中國衛生當局已經採用這項雞尾酒療法一段時間。

藥物混合比例的些微差距可以引起病患相當大的反應，一名醫師指出，在不同的2個病人身上使用相同療法，其中一人出現改善，另一人則有過敏反應。醫療部主任阿克斯林姆（Somsak Akkslim）表示，醫生們都遵照國際規定行事，但其中醫師增加了其中一項藥物的劑量，可能導致病人出現過敏症狀。