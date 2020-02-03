　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬中國領事館疑有3箱爆裂物　一引爆「碰！」…N95口罩飛滿天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國外館疑有3爆裂物，引爆後竟是口罩。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

▲中國外館疑有3爆裂物。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

記者董美琪／綜合報導

中國駐馬來西亞檳城總領事館外，1月31日被發現三個可疑的紙箱，領事館一看立刻報警處理，當地警消小心翼翼地前來引爆，沒想到瞬間一堆「白色物品」被炸飛天，仔細一看，裡面竟全都是N95口罩。消息傳出引起網路瘋傳，網友笑倒直呼「不要浪費口罩啦！」

多家馬來西亞媒體報導，領事館當天下午3時20分許報警，稱發現不明紙箱，擔心是被人放置爆裂物或是炸彈。當地消防人員到場後，出動遙控機器人，拆彈小組也全副武裝準備進行引爆，救護車也在一旁等待，深怕一不小心會引發大爆炸。

▲▼中國外館疑有3爆裂物，引爆後竟是口罩。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

由於經過近3個小時仍然無法識別箱中物品，決定當場引爆。沒想到當箱子被引爆時，最後竟然是一堆N95口罩噴飛出來，雖然有驚無險，但也引起譁然。馬來西亞光華網稱，箱子疑似是支持大陸武漢的民眾所放的，網路也有流傳一段影片，當天有數名男子在領事館前舉「武漢挺住」牌子聲援。

不少網友看了紛紛傻眼表示「這三X啦防疫物資炸掉」、「笑死」、「不要浪費口罩啦」、「這啥劇情」、「人家一片心意你就給他炸了」、「被引爆的口罩」、「肚子好痛XD」、「太神啦」、「人家只是送口罩而已」，但也有人說「捐口罩好好捐，别偷偷摸摸搞得像危險物品」。

▲▼中國外館疑有3爆裂物，引爆後竟是口罩。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

ET快訊
基隆市府開第一槍！高中以下課輔、返校日取消
這家超商「自開口罩產線」！釋出自有品牌56萬個　每人未限3片
湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬中國領事館疑有3箱爆裂物　一引爆「碰！」…N95口罩飛滿天

快訊／倫敦驚傳恐怖攻擊！男街頭持刀砍路人　遭警開槍擊斃

防堵武漢肺炎！伊拉克禁止從中國來訪外國人入境

消毒劑狂噴「至少3次」！印尼專機撤僑　乘客落地「高規格畫面」曝光

南韓僑民紛撤出武漢…31歲暖男為中國妻「選擇留下」護7月大幼子

印度政府宣布：暫停針對「中國公民」發放電子簽證

英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

馬航吉隆坡飛廣州「中國籍旅客身體不適」班機緊急折返！

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

大馬中國領事館疑有3箱爆裂物　一引爆「碰！」…N95口罩飛滿天

快訊／倫敦驚傳恐怖攻擊！男街頭持刀砍路人　遭警開槍擊斃

防堵武漢肺炎！伊拉克禁止從中國來訪外國人入境

消毒劑狂噴「至少3次」！印尼專機撤僑　乘客落地「高規格畫面」曝光

南韓僑民紛撤出武漢…31歲暖男為中國妻「選擇留下」護7月大幼子

印度政府宣布：暫停針對「中國公民」發放電子簽證

英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

馬航吉隆坡飛廣州「中國籍旅客身體不適」班機緊急折返！

大馬中國領事館疑有3箱爆裂物　一引爆「碰！」…N95口罩飛滿天

政府2億打造生產線！日產「600萬口罩」需1個月　柯P：盲目擴廠

口罩產量少「原因曝光」！　經濟部深夜FB：將動員後備軍人幫忙

文化大學學生會「強烈關切」台北隔離地！緊急發聲明　怒批柯文哲引全校恐慌

手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

冷天開熱水器洗澡未通風　萬華夫婦一氧化碳中毒送醫

白髮翁買口罩…排到櫃台被告知「全賣完了！」　隔壁短髮妹一聽「掏包暖哭他」

寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比較好

36歲放棄「高CP值」選項賭留學夢想　她被親友質疑卻重獲「少女笑容」

泫雅曝E'Dawn光上身更衣影片！　害羞「女友視角」網甜翻：太幸福

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

即／倫敦驚見恐攻！男持刀砍路人

救命藥？美治療武漢肺炎確診一天見效

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

伊拉克禁止從中國來訪外國人入境

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

中國人捧10億堵南韓工廠搶口罩被拒

印尼撤僑　乘客落地「消毒劑狂噴」至少3次！

赴美旅遊禁令增6國　預計2/22生效

撤僑隔離中心離家太近　韓民眾丟雞蛋

即／菲44歲男武漢肺炎確診不治

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

南韓僑民為中國妻小放棄離開武漢

快訊／日本新增3例　成中國外感染最多人國家

更多熱門

相關新聞

經濟部：口罩生產人力將靠國防部幫忙

經濟部：口罩生產人力將靠國防部幫忙

口罩缺貨引恐慌，雖然政府強調不用每個人都戴，但到一些場所必須有口罩才能進入，仍難免民眾搶購。首批徵購口罩釋出到各通路後，大家還是買不到，引起民眾憂心。經濟部2日晚間也緊急在臉書發文，公開透明向民眾報告。

文大強烈關切台北隔離地！緊急發聲明

文大強烈關切台北隔離地！緊急發聲明

開學延期　老師：3月再開學較好

開學延期　老師：3月再開學較好

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

關鍵字：

口罩馬來西亞東南亞要聞武漢肺炎檳城

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

醫師：口罩消毒後可重複用

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

月經沒來！胖妹驗出2條線…驚「半年沒壞壞」　醫一照傻眼

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

教育部宣布高中以下延至2/25開學

即／23:49抖一下！北台灣有感地震

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面