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快樂檸檬搶攻大陸大學校園通路　射三箭搶市：「每年展店上看40家」

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▲快樂檸檬母公司雅茗－KY 2019年營收22.17億元，不僅年增2%，更創歷史新高。（圖／雅茗－KY提供）（圖／雅茗提供）

▲快樂檸檬母公司雅茗－KY 2019年營收22.17億元，不僅年增2%，更創歷史新高。（圖／雅茗－KY提供）

記者林淑慧／台北報導

不畏武漢肺炎疫情衝擊，手搖茶知名品牌逆勢展店。快樂檸檬母公司雅茗－KY宣佈，與大陸團膳企業合資成立新公司，定下以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭策略，搶攻大陸大學校園內餐廳及學校外周邊門店，預計以每年30至40家速度展店，進一步擴張市佔率。

根據統計，目前大陸約有3800所大學院校，雅茗-KY與影視紅星及台企攜手成立「上海檬奇奇餐飲管理公司」，目標在於深入校園、拓展年輕消費族群，未來也會持續與該華人明星更深入合作、強強聯手，優化集團旗下茶飲品牌形象，並挹注營收，今年營運成果豐碩可期。

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雅茗-KY表示，大陸武漢肺炎疫情確診人數逐漸增加，也影響民眾至商場等人聚集處意願，連帶影響零售業營運，但上海檬奇奇成立後的展店重心為大學校園與周邊門店，消費主力族群為學生，屬於剛性需求，並不會受到商場人潮減少的影響，反而在疫情未降溫前還能維持一定的營運動能。

雅茗-KY表示，目前大陸約有3800所大學院校，大陸校園內餐飲屬於特殊、寡佔市場，展店門檻高，將與合作伙伴布局包含北京大學、清華大學、北京外國語大學、對外經貿大學、上海華東師範大學、廈門大學等160多所大學校園餐廳及學校外周邊，協助快樂檸檬門店設立，集團投入快樂檸檬的品牌優勢及管理資源，並負責具體營運。

雅茗-KY強調，快樂檸檬在大陸深耕多年，品牌具知名度且受消費者信賴，因此在這波市場重分配中，還能吸引更多二、三、四線城市加盟商加入快樂檸檬的隊伍，在大陸市場於2月10日開工後，公司將趁機加強行銷並給予加盟商更大力度的支持，更看好下半年的營運表現。

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