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Smart智富／依6特質挑好股　躺著穩穩賺

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　周明欣

在眾多「肥羊粉」的期盼下，雲林偏鄉小診所擔任受僱醫師、自封為「股市肥羊」的翁建原（筆名），其第2本書終於出來跟大家見面了。

2019年股市肥羊光靠投資股票就獲利400多萬元（含資本利得、股利和避稅金額）。他在新書《躺著賺1年400萬的肥羊養股術》裡除了大方公開自己的股票存摺供眾人檢視以外，還針對自己在前一本書《完整公開交易紀錄的肥羊養股術》所提出的投資理論做進一步的完善，讓投資人能夠以更簡單的方式參與股市行情，躺著就能賺飽飽。其中，在挑選股票時，偏好符合以下6大特質的個股：

1.大到不會倒：指這家公司的規模太大了，一旦倒下去，整個台灣會跟著沉，所以政府一定得救這家公司。這就是所謂大到不會倒。

2.成立很久：因為肥羊是一個守舊的人，我希望公司成立的歷史愈久愈好。老公司絕對比新公司好，這是我個人的偏執妄想，不解釋。

請繼續往下閱讀...

3.傳統產業：指非電子業以外的所有產業，本肥羊不喜歡太尖端的科技和產業。

4.獲利穩定：指公司每年獲利都差不多，不會突然大賺或大賠，只有獲利穩定才能順利估算出公司的未來。

5.本益比低：本益比的公式是「公司股價/每股稅後盈餘（EPS）」，是用來估算目前股價是貴還是便宜。本益比愈高，表示這家公司被吹捧得愈厲害，一旦股價跌下來，一堆人會死得很慘；本益比愈低，表示這家公司很少人吹捧，股價跌下來，我們的損失會比較輕微。

6.現金股利高：現金股利是指公司每年發多少鈔票給你。現金股利高，就算炒股被套牢時，也只需要領現金股利就能回本，不用擔心；現金股利太低，你的股票萬一套牢時，很難回本。

但要如何上千檔的股票中，找出符合6特質的個股？股市肥羊特別實作示範如下：

為了避免浪費時間研究財報，可以直接從元大投信推出的「元大台灣卓越50證券投資信託基金（簡稱元大台灣50，股號0050）」裡面抓股票出來。接著，去除獲利不穩定的電子股和高科技股，並淘汰「上市不到5年」、「5年內出現虧損或幾乎虧損」、「今年稅後盈餘大幅衰退超過20%」、「本益比大於15倍」和「去年現金股利低於每股稅後盈餘50%」的公司。

他進一步分別說明淘汰的各個原因，新上市不到5年的公司，沒有過往歷史參考，直接淘汰。稅後盈餘是指公司在被政府課完稅後，實際上賺了多少錢，如果是虧損的爛公司就別提了，今年稅後盈餘大幅衰退超過20%的公司，感覺很危險。至於本益比過高的公司，感覺難以回本。現金股利太低，證明公司很小氣，不值得長期投資。

最後，增加因災難而受打擊的股票。好公司遇到壞消息是買進的好時機，像富邦金（2881）和國泰金（2882），這兩家受到國際會計準則理事會（IASB）宣布的IFRS 17號公報打擊，股價表現很差勁。

依據上述步驟操作下來，最後留下的股票有：富邦金、國泰金、台泥（1101）、亞泥（1102）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、中信金（2891）。

股市肥羊會再就個別股票的本益比、稅後盈餘做評價。首先是本益比，當本益比愈低，評價愈高。而他有以下4種評價，即SSS（本益比8倍以下）、SS（本益比8.01倍～10倍）、S（本益比10.01倍～12倍）和A（本益比12.01倍～15倍）。

接著再參考稅後盈餘，若今年度的公司稅後盈餘比去年增加視為「＋」，比去年減少視為「－」，標記在評價後方。

要注意的是，此處「評價」是指股市肥羊對這家公司的評價，「不是坊間股市名師對這檔股票的評價。本肥羊流派的一切思考邏輯，和外面世界不同，請注意。」

而依他在2019年11月21日做的統計，台泥的評價最高，達SS＋。他表示，對於手中沒有任何股票的投資人，可以考慮買進；如果手中已經有股票的話，是否要買進就需要做進一步的評估。

常有人詢問股市肥羊，對挑選出來的股票，多少元買進才不會賠錢？他一貫的回答是：「你應該去問媽祖，不是問我。」

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