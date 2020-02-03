雲端最有錢／武漢肺炎重創中國經濟　台灣第二慘？能危機入市嗎？

新聞節目中心／綜合報導

2020真是不平靜的一年，中國武漢肺炎病毒來勢洶洶，過年前武漢封城防疫大作戰，估計有500萬人封城前大逃離，有人粗估恐有7000多人進入台灣？而全球確診武漢病例已有7000多例，接近8000；根據1月30日止統計死亡累計170例，並持續增加，當中除了中國大陸，其它包括台灣、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、澳洲、美國、加拿大、墨西哥、德國、法國、尼泊爾、斯里蘭卡、巴西等，遍及全球都已有感染病例。

這波武漢肺炎病毒不只燒得人心惶惶，也狂襲全球金融股市，短時間影響力恐不亞於2003年的SARS。而首當其衝的就是中國經濟，兩岸關係密切的台灣也不能置身事外，陸股行情怎麼走？陸股ETF該不該脫手？甚至有哪些在湖北設廠的台商大廠，如何躲過這波病毒大地震？而台股受到波及程度又是如何？該危機入市嗎？到底這波會下探到哪裡？何時會是好的買點？而又會有哪些受惠股？哪些防疫概念股可搶進？但是這些是屬於見好就收？還是可以長期持有？大家不敢出門「宅經濟」趁機而起，之前ETF高到買不下，是不是可以趁下修搶進？而哪些受害股大家能避就避？精彩節目內容不要錯過《雲端最有錢》，防疫人人有責，也一起躲過這波股市大地震。

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