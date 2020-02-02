柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部持續協調口罩業者加班趕工、提升產能，確保國內口罩產能與供給無虞。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

防範武漢肺炎疫情，引發口罩排隊搶購熱潮，對於坊間「一罩難求」情況，台北市長柯文哲今（2）日呼籲中央應公開透明口罩分配方式；對此，經濟部晚間於臉書PO文表示，昨天和今天收到的口罩分別達267萬片與189萬片，並公佈具體流向供外界參考。

經濟部表示，這兩天徵購到的口罩，是用以下方式分配：一、2月1日物流到工廠收到267萬片口罩，其中72萬片供指揮中心防疫使用，195萬片提供超商與藥局等通路販售。

請繼續往下閱讀...

二、2月2日物流到工廠收到156萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的33萬片，共有189萬片口罩。其中58萬片供指揮中心防疫使用，131萬片提供超商與藥局等通路販售。

經濟部官員指出，週末兩天口罩的生產量真的比較少，主要的原因是因為很多口罩製造商年假時就開工，一直工作到現在，勞工朋友週末兩天實在需要陸續休假，因此，今天跟明天晚上之後，抵達超商、藥局通路的口罩數量，確實會比較少。

另外，目前已經有不少製造商，採取全天候輪班生產的方式製造口罩，但還有一些廠商需要協助。有關後續加班的人力缺口，以及全天候輪班生產所需的新增人力，經濟部將會協助動員後備軍人來幫忙。