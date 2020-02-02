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快訊／倫敦驚見恐怖攻擊！男持刀街頭亂砍「數人受傷」　被警開槍擊斃

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▲▼國際最新消息快訊圖。

記者曾羿翔／綜合報導

位於英國倫敦南部的斯特里薩姆（Streatham）2日發生砍人事件，一名男子持刀在街頭砍傷數名路人，警員趕往現場後開槍將持刀男子擊斃。警方指出，該案件涉及恐怖主義。根據倫敦都會區警察局釋出的最新消息，已有2位民眾確定受傷。

綜合外媒報導，警方表示，目前現場情況已控制住，正在等待傷者人數更新。當局也派出救護車前往現場救治受傷路人。據了解，持刀男倒臥在街上的一間藥房外，警方朝他開槍。該男胸口疑似綁有裝置，目前尚無法確認是否為爆炸裝置。

一名當地的19歲學生布爾漢（Gulled Bulhan）還原過程，他當時正在過馬路，親眼看見槍擊事件就發生在Boots藥房前，行兇男的胸口上有一個銀色的罐子。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）2日透過推特表示，男子遭武裝員警開槍擊中，據信有數人遭到刺傷，該事件與恐怖分子有關。有目擊者則表示，他聽到3聲槍響，受傷路人正在接受醫師治療。

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