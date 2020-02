快訊／倫敦驚見恐怖攻擊！男持刀街頭亂砍「數人受傷」　被警開槍擊斃

記者曾羿翔/綜合報導



位於英國倫敦南部的斯特里薩姆(Streatham)2日發生砍人事件,一名男子持刀在街頭砍傷數名路人,警員趕往現場後開槍將持刀男子擊斃。警方指出,該案件涉及恐怖主義。根據倫敦都會區警察局釋出的最新消息,已有2位民眾確定受傷。

綜合外媒報導,警方表示,目前現場情況已控制住,正在等待傷者人數更新。當局也派出救護車前往現場救治受傷路人。據了解,持刀男倒臥在街上的一間藥房外,警方朝他開槍。該男胸口疑似綁有裝置,目前尚無法確認是否為爆炸裝置。

一名當地的19歲學生布爾漢(Gulled Bulhan)還原過程,他當時正在過馬路,親眼看見槍擊事件就發生在Boots藥房前,行兇男的胸口上有一個銀色的罐子。

倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)2日透過推特表示,男子遭武裝員警開槍擊中,據信有數人遭到刺傷,該事件與恐怖分子有關。有目擊者則表示,他聽到3聲槍響,受傷路人正在接受醫師治療。

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible.